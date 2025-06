Home

6 Giugno 2025

Nuovi sensi unici alle Sorgenti ecco cosa cambia da oggi

Livorno 6 giugno 2025 Nuovi sensi unici alle Sorgenti ecco cosa cambia da oggi

Entrerà in vigore domani, venerdì 6 giugno, il nuovo senso unico di marcia in via Vittorio Emanuele Orlando, strada del quartiere Sorgenti.

La larghezza di questa via, con sosta consentita lungo entrambe le carreggiate, rendeva difficoltosa e poco sicura la circolazione a doppio senso. Il senso unico sarà in direzione nord, dall’intersezione con via Robert Dudley a via Giampaolo Menichetti.

Le misure adottate dal settore Mobilità del Comune (ordinanza n. 4360/2025) prevedono anche l’istituzione di spazi di sosta per veicoli al servizio delle persone con disabilità in prossimità dei civici 4 e 29 di via V. E. Orlando e in via Giampaolo Menichetti in prossimità del civico 29.

Sempre domani, venerdì 6 giugno, sarà istituito (ordinanza n. 4361/2025) il senso unico di marcia in via Cimabue, direzione via Piero della Francesca – via della Leccia (quindi circolazione in senso orario).

“Queste misure – spiega l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – sono state prese anche a seguito di numerose segnalazioni, e crediamo che rappresentino un miglioramento per la vivibilità del quartiere”.