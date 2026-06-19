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Nuovi servizi intermodali, Trenitalia ti porta al Cavallino Matto e all’Acqua Village Cecina

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19 Giugno 2026

Nuovi servizi intermodali, Trenitalia ti porta al Cavallino Matto e all’Acqua Village Cecina

Cecina (Livorno) 19 giugno 2026 Nuovi servizi intermodali, Trenitalia ti port al Cavallino Matto e all’Acqua Village Cecina

Partono sabato 20 giugno i nuovi servizi “Cavallino Matto Link” e “Acqua Village Cecina Link”.

Sarà possibile acquistare, in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia (web, App, biglietterie in stazione anche automatiche), il biglietto treno+bus indicando come stazione di arrivo o partenza: “Cavallino Matto” e “Acqua Village Cecina”.

Si tratta di un ulteriore passo verso una mobilità sostenibile e integrata resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi.

Selezionando come destinazione finale o di partenza “Cavallino Matto” sarà possibile acquistare in un’unica soluzione il biglietto del treno per la stazione di Castagneto Carducci (sulla linea Pisa-Roma) e quello dell’autobus per il parco divertimenti a Marina di Castagneto Carducci.

Stessa combinazione anche per “Acqua Village Cecina”: selezionandola come destinazione di arrivo o partenza si avrà la possibilità di acquistare il biglietto ferroviario per la stazione di Cecina (sulla linea Pisa-Roma) e quello dell’autobus per il parco acquatico.

Un modo per raggiungere con i mezzi pubblici i due parchi divertimento nel periodo estivo.

In Toscana sono attivi i servizi treno+Link per: Isola d’Elba, con traghetto, Barberino Outlet, Cortona, Montepulciano, San Gimignano, Argentario e Maremma con bus.