14 Dicembre 2023

Livorno 14 dicembre 2023 – Nuovi simulatori al Cappellini per i futuri ufficiali della marina mercantile

L’ITTL A. Cappellini (Istituto Nautico) di Livorno da ottobre, grazie ai fondi stanziati tramite un PON (programma operativo nazionale) riservato per gli Istituti Tecnici Nautici, si è dotato di quattro nuovi simulatori. Gli stessi tengono conto dei notevoli sviluppi tecnologici che seguono il settore marittimo e che impongono, ai futuri Ufficiali della Marina Mercantile di domani, l’acquisizione di nuove competenze tecnologiche e tecniche di settore; ciò consentirà di ridurre notevolmente il divario scuola-lavoro.

I quattro nuovi simulatori sono:

Un simulatore di Macchine: composto da due software uno per la gestione dell’intera ECR (Engine Control Room) e di tutti gli impianti della sala macchine di una nave; l’altro software consentirà agli allievi di operare direttamente su vari impianti della sala macchine e di conoscerli nel dettaglio tramite un percorso didattico abbinato agli stessi;

Simulatore di loadmaster: nuovo simulatore di un software, realmente utilizzato a bordo di varie unità navali, per la gestione del carico, della stabilità, dell’assetto e degli sforzi sullo scafo per petroliere, gasiere, ro-ro e general cargo. Lo stesso software consentirà agli allievi di preparare il piano di carico di alcune tipologie di unità navali;

Planetario digitale: il planetario analogico è stato sostituito con uno digitale che consentirà agli allievi di conoscere in modo approfondito e immersivo l’astronomia nautica attraverso la migliore conoscenza delle costellazioni e del sistema solare;

Simulatore di Navigazione: l’aggiornamento ha consentito di creare 5 postazioni (5 navi) gestite interamente dagli allievi. Ogni postazione è dotata di tutta la strumentazione di plancia di una nave moderna tra cui i sistemi per la gestione delle comunicazioni (GMDSS- Global MAritime Distress and Safety System) e degli allarmi. La postazione più grande è dotata di sistemi di governo tradizionali ma anche di quelli moderni come gli AZIPOD (montati a bordo delle moderne navi passeggeri) e di più schermi che consentono la gestione della nave anche in caso di varie emergenze. Tre postazioni, inoltre, sono dotate di visori VR che simulano il binocolo e consentono anche una visone notturna in IR. In questo modo gli alunni, divisi tra le varie postazioni, potranno simulare manovre particolari come ad esempio il rimorchio navale anche portuale e gestire operazioni di soccorso oltre al tradizionale governo delle navi.

