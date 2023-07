Home

30 Luglio 2023

Nuovi tesserati in casa Amaranto, Giordani e Ferrari calciatori dell’US Livorno

Livorno 30 luglio 2023

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il calciatore Giulio Giordani

Giordani; attaccante classe 1994, nell’ultimo anno e mezzo in Serie C all’Aquila Montevarchi, dove ha messo insieme 46 presenze e 10 gol in campionato.

Cresciuto nel settore giovanile del Siena, ha iniziato la sua carriera da professionista in Serie C al Savoia, prima di disputare 193 partite con 56 gol in Serie D con le maglie di Triestina, Sporting Recco, Ghiviborgo, San Donato Tavarnelle e Aglianese.

Il calciatore, trequartista o seconda punta, ha raggiunto il resto del gruppo al raduno sabato 29 allo stadio Armando Picchi.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 tessera anche il calciatore Lorenzo Ferraro

Lorenzo Ferraro; centrocampista classe 2004, proveniente dalla Virtus Entella, dove nella scorsa stagione ha messo insieme 27 presenze e 2 gol nel campionato Primavera 2