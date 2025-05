Home

Cronaca

Nuovo appuntamento con l’Aperiteen per ragazzi dagli 11 ai 15 anni

Cronaca

16 Maggio 2025

Nuovo appuntamento con l’Aperiteen per ragazzi dagli 11 ai 15 anni

Livorno 16 maggio 2025 Nuovo appuntamento con l’Aperiteen per ragazzi dagli 11 ai 15 anni

Libertà Livorno invita la cittadinanza all’aperitivo per ragazzi dagli 11 ai 15 anni presso la sua sede a Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 17 maggio 2025, dalle ore 17,00

Continuano gli appuntamenti con l’Aperiteen!

Aperiteen è l’aperitivo (rigorosamente analcolico e no-smartphone) per ragazzini dagli 11 ai 15 anni.

Porta figli e nipoti al Centro Libertà Livorno in Borgo Cappuccini 25.

Troveranno un ambiente sano e sicuro, dove divertirsi con karaoke, giochi da tavolo, videogiochi da giocare insieme, e dove socializzare senza l’uso dello smartphone.

Ci sarà un adulto a supervisionare e (perché no?) partecipare ai giochi!

Ma la responsabilità di chi porti è tua, e sei invitato a restare e partecipare: l’AperiTeen non è un parcheggio per i tuoi figli/nipoti.

OFFERTA LIBERA E CONSAPEVOLE per coprire le spese di cibo&bevande e dello spazio.