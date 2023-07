Home

Sport

Basket

Nuovo arrivo in casa Don Bosco, c’è Andrea Bruni, sarà il preparatore fisico di tre squadre rossoblu

Basket

23 Luglio 2023

Nuovo arrivo in casa Don Bosco, c’è Andrea Bruni, sarà il preparatore fisico di tre squadre rossoblu

Livorno 23 luglio 2023 – Nuovo arrivo in casa Don Bosco, c’è Andrea Bruni, sarà il preparatore fisico di tre squadre rossoblu

Arriva nella grande famiglia della Pallacanestro Don Bosco il nuovo preparatore fisico delle formazioni Under 19 d’eccellenza, Under 17 d’eccellenza ed under 17 Gold; si tratta di un innesto davvero da sottolineare, quello di Andrea Bruni, nella passata stagione preparatore atletico della prima squadra della Libertas Livorno, arrivata ad un passo dalle finali per accedere alla serie A.

Andrea Bruni, livornese doc, vanta un curriculum davvero di prim’ordine; nonostante l’ancor giovane età, è nato nel 1992, al suo attivo ci sono molteplici esperienze, partendo nell’esperienza nella scuole, come insegnante di Scienze Motorie, passando per il tennis, lo Sci – è tuttora preparatore atletico privato di sei sciatori agonisti- la Vela, il Calcio, tra l’altro è stato preparatore atletico della prima squadra dell’Armando Picchi, ed il Rugby, prima di arrivare alla palla a spicchi.

Un curriculum che la dice lunga sulla bontà della scelta della Pallacanestro Don Bosco, nell’ottica di un miglioramento continuo, non solo fisico ma anche mentale, dei ragazzi che andranno a comporre le formazioni affidate alle cure di Andrea.

Grande l’entusiasmo per la nuova avventura da parte di Andrea Bruni, come raccontano le sue prime parole da tesserato della Pallacanestro Don Bosco:

“Prima di tutto ci tengo a ringraziare la mia ex società, la Libertas, per i 10 mesi trascorsi assieme, davvero intensi e ricchi di soddisfazione, nei quali ho lavorato in un gruppo davvero coeso.

Nonostante avessi molte opportunità di lavoro dopo questa esperienza, ho deciso di accettare la proposta della Pallacanestro Don Bosco perché si tratta di un progetto che mi stimola e mi affascina; infatti, non si tratta semplicemente di lavorare dal punto di vista della performance agonistica, come accade con le prime squadre, bensì di lavorare a 360° per porre le basi nel creare futuri atleti, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale.

Nonostante la mia esperienza lavorativa provenga da settori completamente diversi – ho infatti lavorato con le formazioni giovanili nel rugby – sono veramente entusiasta di far parte di questo gruppo, in quanto per me sarà un’ulteriore sfida ed un altro passo in avanti nel mio percorso di crescita personale”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin