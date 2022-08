Home

Basket

25 Agosto 2022

Nuovo arrivo in casa Don Bosco; dalla prossima stagione vestirà il rossoblu Matteo Musto

Livorno 25 agosto 2022 – Nuovo arrivo in casa Don Bosco; dalla prossima stagione vestirà il rossoblu Matteo Musto

Classe 2005, Musto è un play/guardia che ama mettere in ritmo i compagni ma che, nel contempo, non disdegna di prendersi responsabilità nei momenti importanti.

Il nuovo arrivo in casa rossoblù nasce cestisticamente nell’Oasi basket Rivalta di Don Aldo Rabino, salesiano e figura storica nello sport piemontese. Conquista le finali U14, contribuendo fattivamente alla conquista del podio. nonostante l’anno in meno rispetto alla grande maggioranza dei rivali. Con l’U15 approda alla corte di Federico Danna in Campus Piemonte, dove solo la pandemia ne arresta la cavalcata per il titolo. La scorsa stagione è stato subito un elemento importante nei campionati U17 ed U19 Eccellenza.

Le parole di Matteo: “Ho sperato fino all’ultimo nella chiamata di Don Bosco Livorno e finalmente è arrivata. Per me l’approdo in rossoblu rappresenta un punto di partenza importante; già negli allenamenti effettuati durante l’anno, ho percepito l’attenzione che la società dedica alla crescita sportiva ed umana di ognuno di noi e sono super certo che se voglio migliorare la mia casa deve essere qui. Ringrazio tutti quelli che hanno permesso il mio arrivo, dal coach, col quale ho parlato in questi giorni, a tutti gli altri; è soprattutto per loro che voglio migliorare sempre di più”.

