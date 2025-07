Home

23 Luglio 2025

Livorno 23 luglio 2025 Nuovo arrivo in casa in casa Don Bosco, ecco Alessandro Mascagni

Si allarga la grande famiglia della Pallacanestro Don Bosco, la società è infatti lieta da annunciare l’arrivo in rossoblu del coach Alessandro Mascagni, che seguirà alcune squadre della florida “cantera” Don Bosco.

Mascagni arriva dalla Polisportiva Masi di Casalecchio di Reno, cittadina della provincia bolognese, dove guidava le formazioni Under 17, Under 14 ed Under 13. Prima dell’esperienza con la Polisportiva Masi, il neo-coach delle giovanili rossoblu, era alla SG Fortitudo, dove, nel corso degli anni, ha allenato, o fatto da assistente, in tutte le categorie, dagli Aquilotti fino all’Under 19.

Un allenatore importante, Alessandro Mascagni, per un vivaio importante, quello della Pallacanestro Don Bosco, dove il nuovo arrivato svolgerà le mansioni di Responsabile Centro Minibasket rossoblu, Allenatore delle formazioni Under 13, Under 14 Gold ed Assistente Allenatore dell’Under 17 d’Eccellenza.

Grande la soddisfazione di Mascagni per la chiamata della Pallacanestro Don Bosco, come ben evidenziano le parole del nuovo arrivato rossoblu: “Sono entusiasta di poter entrare in una realtà come la Pallacanestro Don Bosco.

Il primo impatto è stato molto positivo, sia con la società che si è dimostrata davvero orientata a offrirmi un percorso di crescita importante, sia con lo staff, che mi è apparso, fin da subito, come un gruppo di allenatori tutti collaborativi e con grandi competenze. Entro nella grande famiglia rossoblu con la voglia di imparare tutto ciò che posso e di dare un contributo che possa ripagare la fiducia che mi è stata data”.

