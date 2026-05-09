Home

Uncategorized

Nuovo assetto 118 a Rosignano, “a breve il medico dovrà arrivare da Livorno o Cecina”. Accuse a PD e FdI

Uncategorized

9 Maggio 2026

Nuovo assetto 118 a Rosignano, “a breve il medico dovrà arrivare da Livorno o Cecina”. Accuse a PD e FdI

Rosignano Marittimo (Livorno) 9 maggio 2026 Nuovo assetto 118 a Rosignano, “a breve il medico dovrà arrivare da Livorno o Cecina”. Accuse a PD e FdI

“Noi vogliamo mantenere il medico di emergenza, PD e FDI no!

Nello scorso consiglio comunale abbiamo presentato un ordine del giorno sulla riorganizzazione del 118 contestando la scelta di togliere il medico da Rosignano; ci aspettavamo la firma di tutti i gruppi, essendo un argomento importante e trasversale, invece siamo rimasti sorpresi che Partito Democratico e Fratelli d’Italia si siano tirati indietro, queste due forze politiche rappresentano molti cittadini e non capiamo come possano condividere la scelta di lasciare Rosignano senza medico di emergenza, chissà se anche i loro elettori la pensano così.

Su temi di questo genere non dovrebbe esserci colore politico, ringraziamo i gruppi che hanno sottoscritto con noi, e ci opponiamo ad una logica centralizzante che penalizza i territori periferici seguendo l’esigenza di contenimento della spesa sacrificando il diritto alla salute.

L’attuale assetto di emergenza prevede un medico h24 a Rosignano ma la riorganizzazione di ASL porterà a breve la sostituzione con l’infermiere determinando un declassamento del servizio, in caso di necessità il medico dovrà arrivare da Cecina o Livorno.

Abbiamo massima stima per il personale infermieristico ma per legge sono figure distinte: il medico può fare manovre che l’infermiere non può eseguire, l’infermiere è obbligato a seguire protocolli che il medico invece può infrangere in situazioni eccezionali.

Non contestiamo la professionalità degli infermieri ma la posizione del medico: è sbagliato che un territorio vasto come il nostro sia sguarnito mentre i medici sono in Comuni dove c’è il pronto soccorso attrezzato: chiediamo che l’auto medica resti a Rosignano.

La nostra posizione è chiara: siamo contrari a questa riorganizzazione, chiediamo una revisione del piano e la garanzia di un medico a Rosignano, sollecitiamo la Regione Toscana ad assumersi la responsabilità delle scelte e garantire il servizio senza discriminazioni territoriali. Per noi chi non ha votato questo ODG condivide una impostazione che centralizza i servizi e condanna il nostro territorio ad averli di qualità e livello inferiore, seguendo una razionalizzazione economicista della sanità.

E’ quanto dichiarano con una nota i gruppi Rosignano nel Cuore, Movimento 5 stelle, Io voto io vinco