26 Giugno 2023

Livorno 26 giugno 2023 – Nuovo attraversamento pedonale rialzato in piazza del Municipio, domani il via ai lavori

Parte domani martedì 27 giugno da piazza del Municipio un nuovo intervento che prevede la realizzazione (o la sistemazione degli esistenti) di attraversamenti pedonali rialzati in varie zone della città nell’ambito dei lavori di moderazione del traffico.

Da domani si procederà alla realizzazione del primo attraversamento in Via degli Avvalorati/piazza del Municipio, proprio di fronte al Comune; verrà demolita la pavimentazione in autobloccanti esistente.

La nuova pavimentazione sarà realizzata in conglomerato bituminoso e trattata con procedimento di stampaggio a caldo e procedimento di resinatura con cariche di quarzo per rendere la superficie resistente allo scivolamento; la segnaletica orizzontale sarà realizzata in materiale termoplastico rifrangente ad alta resistenza.

Seguiranno analoghi interventi in viale della Libertà, in via Goito e in via San Jacopo in Acquaviva .

L’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello sottolinea:

“Continua il percorso di messa in sicurezza di varie strade cittadine attraverso questi interventi di mitigazione della velocità che; stanno dando buoni risultati, e per i quali il plauso va ai tecnici dell’Ufficio Mobilità. Le strade sono scelte in base ai dati sull’incidentalità e al tipo di frequentazione. Anche per quest’anno sono previste risorse in bilancio per progettare un ulteriore lotto, che andrà ad interessare altre zone già attenzionate”.

