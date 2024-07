Home

Cronaca

Aree pubbliche

Nuovo attraversamento pedonale sul viale Italia, all’altezza di via del Moro

Aree pubbliche

4 Luglio 2024

Nuovo attraversamento pedonale sul viale Italia, all’altezza di via del Moro

Livorno 5 luglio 2024 – Nuovo attraversamento pedonale sul viale Italia, all’altezza di via del Moro

È stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale in viale Italia, nei pressi dell’intersezione con via Luigi del Moro, dove è presente un gruppo di esercizi commerciali (bar, tabaccaio, poste).

Con questo nuovo attraversamento si aumenta la sicurezza dei pedoni, tenendo conto anche dell’eccessiva distanza tra i due contigui attraversamenti pedonali esistenti (Acquaviva e Pancaldi) e di quanto prescrive l’art. 190 comma 2 del Codice della strada per cui “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi.

Quando questi non esistono, o distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri”.

Oltre alle strisce e ad alcuni posti per motocicli, sono stati realizzati gli abbassamenti dei marciapiedi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, l’illuminazione dedicata per rendere visibile di sera l’attraversamento anche da lontano, e due rallentatori ottici previsti dall’art. 179 del codice della strada per indurre i guidatori a diminuire la velocità in avvicinamento al nuovo attraversamento pedonale.