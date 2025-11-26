Home

Cronaca

Nuovo avviso di asta per il bar caffetteria del Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Cronaca

26 Novembre 2025

Nuovo avviso di asta per il bar caffetteria del Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Livorno 26 novembre 2025 Nuovo avviso di asta per il bar caffetteria del Polo culturale dei Bottini dell’Olio

E’ aperto un nuovo avviso di asta pubblica per la concessione per 14 anni di un immobile in viale Caprera, n. 6, nel complesso, dei Bottini dell’Olio, da destinarsi ad attività di bar caffetteria.

L’avviso si trova sulla rete civica del Comune, alla pagina Aste Comune di Livorno – Aste

La scadenza per la presentazione domande è fissata alle ore 13.00 del giorno 14 gennaio 2026.

Le offerte potranno essere presentate, secondo quanto strettamente esplicitato nel bando, tramite servizio postale o corriere a Comune di Livorno – Settore Gare Contratti e Patrimonio – Piazza del Municipio n.1, 57123 Livorno, e anche a mano all’Ufficio Informazioni e Relazioni con il pubblico del Comune, piazza del Municipio 1.

L’asta avrà luogo il giorno 15 gennaio 2026 alle ore 10.00, con ammissione di offerte segrete soltanto in aumento percentuale sul canone mensile a base d’asta pari a € 1.443,75 oltre IVA, e periodico aggiornamento nella misura del 100% della variazione Istat.

Come specificato nella determina 8864 del 06/11/2025, il locale è caratterizzato da un unico grande vano, in diretto collegamento con l’area di ingresso del Polo culturale dei Bottini dell’olio, dotato di una sala per la somministrazione di bevande e alimenti, di un ambiente per la preparazione dei cibi, di un locale dispensa, di un antibagno/spogliatoio e un servizio igienico per il personale, di un antibagno e due servizi igienici per il pubblico, ha una pianta regolare, struttura portante in muratura, ed è dotato di impianto idraulico, elettrico e di riscaldamento.

L’uso del locale dovrà essere compatibile con il suo carattere storico e artistico. del bene . I cali concessi sono privi di arredi: sarà pertanto onere dell’aggiudicatario dotarsi degli arredi necessari all’esercizio dell’attività. E’ possibile chiedere un appuntamento per visionare l’immobile non oltre 10 giorni prima della scadenza del bando (quindi non oltre il giorno 04 gennaio 2026) scrivendo agli indirizzi email vcioni@comune.livorno.it , lmarrai @comune.livorno.it , biblio-musei@comune.livorno.it e fornendo un proprio recapito telefonico. Per informazioni sulla procedura è possibile contattare il Settore Gare e contratti alla email A: contratti@comune.livorno.it e in CC: rcosta@comune.livorno.it. Per chiarimenti in merito al contenuto della determina 8864/2025 citata e dei documenti ad essa allegati, è possibile rivolgersi al Settore Attività culturali e musei email vcioni@comune.livorno.it ; lmarrai@comune.livorno.it ; biblio-musei@comune.livorno.it