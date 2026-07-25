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Cronaca

Nuovo bando della Camera di commercio per innovazione digitale e sostenibilità delle imprese

Cronaca

25 Luglio 2026

Nuovo bando della Camera di commercio per innovazione digitale e sostenibilità delle imprese

Livorno 25 luglio 2026

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha pubblicato il Bando Doppia Transizione Digitale e Sostenibile, una misura strategica che mette a disposizione un primo stanziamento di 130.000 euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Grosseto e Livorno. L’iniziativa si aggiunge agli altri bandi già pubblicati a cui l’ente camerale ha destinato oltre 800mila euro di risorse proprie.

“Oggi la competitività delle aziende passa inevitabilmente attraverso due direttrici fondamentali e strettamente connesse: l’innovazione tecnologica e l’attenzione all’ambiente – dichiara Riccardo Breda, presidente della CCIAA Maremma e Tirreno – Con questo ulteriore bando vogliamo dare un supporto tangibile e immediato alle imprese del territorio, aiutandole ad affrontare i costi della doppia transizione. Modernizzare i processi aziendali in chiave digitale e adottare pratiche sostenibili non è solo una risposta alle nuove normative, ma un’opportunità irrinunciabile per restare sul mercato, abbattere i costi e creare nuovo valore per la nostra comunità”.

Il bando si muove su un doppio binario: la transizione digitale e quella sostenibile ed energetica, finanziando fino ad un massimo di 5.000 euro, l’acquisto di soluzioni tecnologiche avanzate, oltre a servizi di consulenza e formazione, finalizzati a rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance e la digitalizzazione.

In questo importante percorso di trasformazione, la Camera di Commercio supporta le imprese attraverso il PID – Punto Impresa Digitale, la struttura camerale dedicata proprio alla diffusione della cultura e della pratica digitale fra le MPMI, attraverso vari servizi offerti gratuitamente alle imprese.

Le domande di partecipazione al Bando Doppia transizione devono essere presentate on line entro il 10 novembre, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse. Bando e modulistica sul sito istituzionale: www.lg.camcom.it/bandi/bando- doppia-transizione-digitale- sostenibile-2026