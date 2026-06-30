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Cronaca

Nuovo bollettino meteo, allerta gialla anche per Livorno

Cronaca

30 Giugno 2026

Nuovo bollettino meteo, allerta gialla anche per Livorno

Livorno 30 giugno 2026 Nuovo bollettino meteo, allerta gialla anche per Livorno

La Protezione civile regionale, con il bollettino odierno, ha emanato un avviso in codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore riguardante quasi tutto il territorio della Toscana.

Il codice giallo sarà in vigore dalle ore 13.00 alle ore 21.00 di oggi, martedì 30 giugno, e dalle ore 13.00 alle ore 23.59 di domani, mercoledì 1 luglio.

I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.