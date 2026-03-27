Nuovo centro islamico, la Lega attacca: “Serve un doppione?”
Livorno 27 marzo 2026 Nuovo centro islamico, la Lega attacca: “Serve un doppione?”
Potenti (Lega): Nuovo centro islamico, cui prodest?
“Lascia perplessi la prospettiva che nei capannoni in via de Pazzi possa sorgere un centro culturale islamico. Il progetto illustrato all’amministrazione comunale prevede un’area sportiva e corsi di lingua.
Vorrei ricordare però che in città esistono già associazioni dedite alla formazione in materia di sport e di lingue: abbiamo bisogno di un doppione? Peraltro deve essere chiaro che non c’è formazione se non c’è piena volontà di integrazione.
Vigileremo su questa situazione, ricordando all’amministrazione che non sono ammesse scorciatoie: la riqualificazione dell’area richiede una piena regolarità urbanistica. Restano i dubbi sul progetto proposto dall’istituto culturale islamico Livorno onlus che offre opportunità già ampiamente previste in città. Cui prodest?”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.