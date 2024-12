Livorno, 18 dicembre 2024 Nuovo codice della strada, sospese le prime patenti a Livorno

Sabato 14 dicembre è entrata in vigore la legge n. 177 del 25/11/2024, che ha apportato sostanziali e rilevanti modifiche al Codice della Strada. Tra i nuovi istituti introdotti si rileva la cosiddetta “sospensione breve” della patente: in base ai punti sul titolo di guida in possesso del conducente al momento dell’accertamento, all’organo accertatore è consentito applicare direttamente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

In tal senso, a partire dallo scorso fine settimana, la Polizia Municipale di Livorno ha effettuato apposita attività informativa alla cittadinanza sulle nuove norme del C.d.S.

Nel corso dei controlli eseguiti dagli agenti, sono state rilevate due violazioni che hanno comportato l’applicazione della nuova disciplina.

Infatti, a seguito di rilievo di incidente stradale avvenuto in zona Fabbricotti sabato 14 dicembre, è stata riscontrata la violazione dell’art. 145 C.d.S. per omessa precedenza, che ha comportato la sospensione breve della patente a carico di uno dei conducenti coinvolti.

Il giorno successivo, in zona Corea, è stato riscontrato l’uso improprio del telefono cellulare durante la guida, la cui violazione già alla prima occasione comporta la sospensione della patente per un periodo che può andare da 15 giorni a due mesi.