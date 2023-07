Home

28 Luglio 2023

Nuovo colpo alla corte di Marco Pistolesi

Livorno 28 luglio 2023 – Nuovo colpo alla corte di Marco Pistolesi, alla Fides arriva Ettore Menicocci:

ETTORE MENICOCCI

Classe 1996, ala-pivot.

Ettore inizia il suo percorso in serie D con basket Versilia per poi passare all’Audax Carrara per ben cinque stagioni, tutte in C Silver dal 2015/2016 al 2019/2020 con medie realizzative ed impatto sulle gare sempre in crescendo.

Poi un triennio nella vicina Spezia in C Gold fino all’ultima stagione che lo vede impegnato nella seconda parte della stagione ancora con Audax Carrara nell’ultimo campionato di C Silver con medie in doppia cifra.

Ettore mette vigoria atletica e passione al servizio di squadra e compagni e sarà una pedina fondamentale nella rotazione dei lunghi Fides.

Le sue caratteristiche ben si sposano con quelle dei compagni di reparto e le sue doti umane non faranno che permetterne l’integrazione al meglio nel gruppo che si sta costituendo.

La parola ad Ettore:

“Sono lieto di entrare a fare parte di questo gruppo, fin da subito mi sono piaciute le ambizioni della società e dei diretti interessati. Inoltre è una nuova opportunità per mettermi in gioco e migliorare avendo ad esempio un grande giocatore come Luca Benini.

Grazie ancora a tutti.

Sono sicuro che faremo un grande campionato. Forza Fides! “

Le parole di presidente Magnani:

“Abbiamo voluto fortemente Ettore e lo stesso è valso per lui seppur ricercato anche da altre squadre. Ben conosciamo le sue caratteristiche in campo e siamo certi che verrà al Fides con l’intenzione di essere protagonista in una annata molto sfidante.”

