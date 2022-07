Home

Calcio

24 Luglio 2022

Nuovo colpo del Pro Livorno Sorgenti, arriva l’attaccante Filippo Moscati

Livorno, 24 luglio 2022

Dopo Gabriele Falchini, la Pro Livorno Sorgenti accoglie un altro nome di spessore per il proprio reparto offensivo.

Si tratta di Filippo Moscati, attaccante livornese classe 1992 che si lega alla maglia biancoverde per la stagione 2022/23. Viene da tre stagioni al Grosseto, ultime due delle quali in serie C, con quasi sessanta presenze collezionate in totale.

Cresciuto nel settore giovanile dell’As Livorno, Filippo ha militato in serie C anche con le divise di Gavorrano e Pro Patria, mentre in D ha giocato anche nelle file di Aglianese e Fortis Juventus, oltre ad aver vinto il campionato a Grosseto e Gavorrano.

Punta centrale o di supporto, predilige far giocare la squadra oltre che trovare la via del gol, ma all’occorrenza può anche fare l’esterno offensivo.

Scendendo di categoria, porta un bagaglio di qualità ed esperienza che saranno sicuramente preziosi per la squadra affidata a mister Franco Ciricosta, che insieme a tutta la società biancoverde dà il benvenuto a Filippo, augurandosi di vivere con lui una stagione ricca di soddisfazioni.

