Home

Cronaca

Nuovo corso base della Croce Rossa, “Diventa volontario come noi”

Cronaca

2 Novembre 2022

Nuovo corso base della Croce Rossa, “Diventa volontario come noi”

Livorno 2 novembre 2022

Croce Rossa Italiana, Comitato di Livorno, ha in programma dal 14 novembre al 13 dicembre un corso d’accesso che permetterà, a chiunque lo frequenti e superi l’esame finale, di diventare volontario di Croce Rossa Italiana.

Il corso d’accesso di cui sopra è aperto a tutti a partire dai 14 anni di età e sarà articolato in 10 lezioni serali negli spazi della sede del Comitato in via Alfonso Lamarmora, 14 che permetteranno di conoscere tutte le attività dell’Associazione presente in oltre 190 Paesi.

Si accederà quindi all’esame finale teorico/pratico il 13 dicembre.

Le lezioni sono tutte tenute da istruttori qualificati a livello nazionale secondo i protocolli più aggiornati a livello internazionale.

Registrati su gaia.cri.it e una mail ti avviserà dell’attivazione del corso permettendoti di perfezionare l’iscrizione.

La data ultima, entro la quale verranno accettate le domande di iscrizione, è stata fissata improrogabilmente a domenica 12 novembre (da questa data in poi si può comunque lasciare il nominativo al quale essere ricontattati non appena sarà attivato un nuovo corso base).

Vuoi ricevere ulteriori informazioni? La Croce Rossa ti invita alla serata di presentazione che si terrà lunedì 7 novembre alle ore 21.00 presso la sua sede in Via Lamarmora 14.

Per ulteriori informazioni:

soci@crilivorno.it oppure 378 301 2065

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin