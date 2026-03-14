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Nuovo Decreto Sicurezza 2026, Aci: rischia il carcere chi fugge all’alt delle forze dell’ordine

Cronaca

14 Marzo 2026

Nuovo Decreto Sicurezza 2026, Aci: rischia il carcere chi fugge all’alt delle forze dell’ordine

Livorno 14 marzo 2026 Nuovo Decreto Sicurezza 2026, Aci: rischia il carcere chi fugge all’alt delle forze dell’ordine

ACI Livorno comunica: fuggire all’alt della Polizia ora comporta il rischio del carcere. Ecco cosa cambia con il nuovo Decreto Sicurezza 2026.

Fino a poco tempo fa, decidere di non fermarsi a un controllo stradale dopo che un agente aveva alzato la paletta era considerato, nella maggior parte dei casi, una violazione delle regole del traffico che si risolveva con una sanzione amministrativa. Dal 25 febbraio 2026, le regole sono diventate molto più severe. Il Governo ha deciso di dare un segnale forte: chi scappa mettendo in pericolo la vita degli altri non riceverà più solo una sanzione amministrativa, ma rischia di finire dritto davanti a un giudice penale.

La novità principale: la fuga pericolosa diventa un delitto

La riforma introduce una regola molto chiara: se un guidatore ignora l’invito a fermarsi e scappa in un modo che crea un pericolo reale per le persone (pedoni, altri automobilisti o gli stessi agenti), quel comportamento diventa un reato grave, tecnicamente chiamato “delitto”. L’idea alla base di questa legge è che l’auto, se usata per una fuga spericolata, non è più solo un mezzo di trasporto, ma diventa uno strumento pericoloso che minaccia la sicurezza di tutti. Non si punisce più solo il “disobbedire” all’ordine di fermarsi, ma il fatto di aver creato una situazione di rischio concreto per la vita altrui.

Quando scatta il reato? Alcuni esempi pratici

Per essere condannati non basta “aver corso un po’ più del solito”. Il giudice deve accertare che ci sia stato un pericolo concreto. Ecco alcuni esempi di comportamenti che fanno scattare immediatamente il reato:

Guidare a velocità molto elevata tra le case o dove ci sono persone a piedi.

Passare con il semaforo rosso durante la fuga.

Guidare contromano per seminare la polizia.

Fare manovre brusche che costringono gli altri guidatori o i pedoni a buttarsi di lato per evitare l’impatto.

Puntare l’auto contro l’agente che ha intimato l’alt, rischiando di investirlo. Basta anche che il pericolo sia corso dal passeggero che il fuggitivo ha a bordo per far scattare la legge.

Cosa si rischia? Pene severe e addio all’auto

Le conseguenze per chi scappa in modo pericoloso sono pesantissime e toccano sia la libertà personale che il portafogli:

Carcere: si rischia la reclusione da sei mesi fino a cinque anni.

Patente: scatta la sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a due anni.

Confisca del veicolo: lo Stato può sequestrare definitivamente l’auto o la moto usata per la fuga e diventarne il proprietario. L’unico modo per evitare di perdere il mezzo è dimostrare che il veicolo appartiene a una persona del tutto estranea ai fatti (ad esempio se l’auto era stata rubata).

Nessuna scappatoia: l’arresto può scattare anche il giorno dopo

Una delle novità più importanti riguarda la possibilità per la polizia di catturare il responsabile anche se è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce. Grazie alla “flagranza differita”, se gli agenti riescono a identificare con certezza il guidatore o la targa del mezzo tramite video o fotografie (come le telecamere di sorveglianza della città o le piccole telecamere montate sulle auto della polizia), possono procedere all’arresto entro 48 ore dal fatto. In pratica, non serve più che l’inseguimento finisca con il fuggitivo bloccato sul posto: se sei stato filmato mentre scappavi in modo pericoloso, la polizia può venire a bussare alla tua porta anche il giorno dopo.

E se la fuga non è pericolosa?

È bene precisare che la legge distingue ancora tra chi fa una manovra pericolosa e chi commette una “semplice” infrazione. Se un automobilista ignora l’alt ma prosegue la marcia senza creare situazioni di rischio o manovre folli, si applicano ancora le seguenti sanzioni amministrative:

sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per chi non si ferma all’invito degli agenti (nell’ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni).

Sanzione amministrativa molto più alta (da 1.500 a 6.000 euro) se non ci si ferma a un vero e proprio “posto di blocco”, ovvero quando la polizia chiude interamente la strada. Tuttavia, il confine è diventato molto sottile: oggi qualsiasi manovra azzardata per evitare un controllo può trasformare una semplice sanzione amministrativa in un processo penale. All’accertamento di quest’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.

Come lavoreranno le Forze dell’Ordine

Perché una condanna regga in tribunale, non basta più la parola dell’agente che dice “andava forte”. La nuova norma impone ai poliziotti un rigore documentale estremo. Per far scattare il reato, l’operatore dovrà scrivere un verbale dettagliatissimo specificando:

Quante persone c’erano in strada in quel momento.

Le condizioni del traffico e del meteo.

La descrizione precisa delle manovre azzardate fatte dal fuggitivo.

La presenza di prove video o testimonianze di cittadini.

Allo stesso tempo, la legge sottolinea che la sicurezza dei poliziotti non dipende solo dal fatto di poter arrestare qualcuno, ma soprattutto dalla loro preparazione professionale. Spesso, infatti, chi fa questo lavoro da tanto tempo rischia di abituarsi alla solita routine e di stare meno attento durante i normali controlli, col rischio di venire investito. Per evitare incidenti, la soluzione migliore resta quella di essere ben addestrati e seguire sempre con precisione tutte le regole di sicurezza previste.

Più protezione per chi lavora in strada

Il motivo principale di questa stretta è la tutela degli agenti di polizia. Spesso, durante i controlli, gli operatori rischiano la vita venendo travolti o trascinati dalle auto che tentano di scappare. La nuova norma serve a “coprire” proprio quelle situazioni in cui, pur non essendoci stato un investimento fisico, l’agente ha corso un rischio gravissimo per la propria incolumità.

Un impegno per la sicurezza di tutti

In conclusione, il Decreto Sicurezza 2026 non vuole colpire chi commette un piccolo errore di distrazione, ma chi decide deliberatamente di sfidare l’autorità mettendo a repentaglio la vita dei cittadini. La libertà di muoversi sulle strade non è assoluta: finisce dove inizia il pericolo per la comunità. Oggi la legge è più chiara e severa: scappare non conviene più, perché anche se riesci a sparire dalla vista dello specchietto, la tecnologia e le nuove norme penali ti raggiungeranno molto presto.

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