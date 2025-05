Nuovo Gabbione a Livorno: chiama il Comune per prenotare

A Livorno, si sa, la goliardia è un’arte antica. E anche quando una piazza viene transennata per lavori in corso, lo spirito labronico riesce a strappare un sorriso. Succede in piazza Buontalenti, dove fino a poco tempo fa sorgevano le baracchine del mercato. Ora, al loro posto, resta un grande spazio vuoto, recintato da transenne di cantiere.

Ma ciò che cattura l’attenzione non è tanto il vuoto quanto un curioso cartello appeso alla recinzione: raffigura un “gabbione” e sotto campeggia una scritta con tanto di numero di telefono. Nessuna burla: il numero è davvero quello del Comune, committente della futura sistemazione della piazza. Il messaggio, a metà tra l’informativo e il giocoso, invita a “prenotare” il gabbione. Un modo creativo (e involontariamente comico) per comunicare con i cittadini durante i lavori di riqualificazione.

Tra un passante divertito e chi già ipotizza usi alternativi dell’area recintata, piazza Buontalenti torna così a far parlare di sé, in perfetto stile livornese: con una risata in tasca e una battuta pronta. In fondo, solo a Livorno si può prenotare un gabbione… chiamando il Comune.