Nuovo Governo: Tenerini (FI), da Meloni discorso toccante su libertà e democrazia

26 Ottobre 2022

Roma 26 ottobre 2022 – Nuovo Governo: Tenerini (FI), da Meloni discorso toccante su libertà e democrazia

“Esprimo profonda commozione per le parole che il Presidente Meloni ha pronunciato oggi in Aula” lo dichiara la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia”.

“Con il suo toccante discorso il Presidente Meloni ha ripercorso le linee programmatiche del futuro governo soffermandosi su concetti fondamentali come libertà, democrazia, meritocrazia, sottolineando la necessità che la politica si riappropri del ruolo di protagonista della scena nazionale.

Mi sono ampiamente ritrovata nelle parole del Presidente Meloni, come militante, come politica e come donna che negli anni ha perseguito gli stessi obiettivi e valori e ritengo”, ha aggiunto la deputata Tenerini, “di fondamentale importanza che gli italiani abbiano finalmente un governo pienamente legittimato dal voto popolare espresso inequivocabilmente il 25 settembre scorso”

