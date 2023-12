Home

16 Dicembre 2023

16 Dicembre 2023

Nuovo impianto sportivo alla Scopaia, Giunta approva progetto e finanziamenti

Livorno 16 dicembre 2023 – Nuovo impianto sportivo alla Scopaia, Giunta approva progetto e finanziamenti

La giunta comunale con delibera n° 860 del 07 dicembre 2023 approva il progetto e le modalità di finanziamento del nuovo impianto sportivo polivalente nel quartiere La Scopaia

L’impianto ospiterà lo spazio di gioco per le discipline di tre Federazioni Italiane: Pallacanestro, Pallavolo e Calcio a cinque, sarà dotato di una palestra per il potenziamento atletico e di uno spazio ristoro e che possa ospitare fino a 200 spettatori;

La struttura sportiva sarà inoltre dotata della flessibilità d’uso necessaria ad ospitare, senza dover essere accreditato per le competizioni di federazione, anche altre discipline, come il pattinaggio artistico, la scherma, le arti marziali etc..;

Durante la progettazione sono scaturite alcune modifiche e migliorie al progetto che determinano

l’aumento dell’importo complessivo dell’appalto, per un valore pari ad € 800.000,00 portando il costo di realizzazione a 4milioni e 650 mila euro

La giunta comunale ha predisposto il pagamento dell’opera in tre annualità; 2023, 2024 e2025 oltre all’accensione di un mutuo presso cassa depositi e prestiti per un importo di 800mila euro.

Tutti gli atti pubblici relativi a questa delibera di giunta sono visionabili al seguente link

