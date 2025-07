Nuovo logo US Livorno, cresce il dissenso: “Somiglia a un marchio di sanitari e cucine malesi”

Home

9 Luglio 2025

Logo US Livorno, spunta un sosia malese: è di un’azienda di sanitari e cucine

Dopo l’ilarità scatenata dal meme “vista corta” – che ironizzava sul presunto richiamo alle Ferrovie dello Stato – un nuovo fronte di critiche si apre contro il nuovo logo dell’US Livorno.

Stavolta, la goliardia lascia spazio a una contestazione più mirata; alcuni tifosi, navigando in rete, hanno trovato un logo molto simile a quello appena adottato dalla società amaranto. Si tratta del marchio della Lotus-Stamas Sanitary and Kitchen Sdn Bhd, azienda malese specializzata in sanitari e cucine.

A colpire è la somiglianza visiva tra i due simboli: linee curve e una composizione grafica che – a un primo sguardo – potrebbe trarre in inganno un osservatore non esperto. A un’analisi più attenta emergono comunque alcune differenze: il rosso del logo malesiano, la L è più stretta e slanciata rispetto alla versione labronica, e la i nel marchio amaranto è più distante e meno ruotata rispetto alla “gemella” della Lotus-Stamas.

Nonostante queste distinzioni tecniche, una parte della tifoseria non ha gradito la somiglianza. C’è chi parla di “mancanza di originalità” e chi teme che il logo finisca per diventare bersaglio di sfottò da parte delle tifoserie rivali.

A testimoniare la paura degli sfottò, un altro meme già circolato online che accosta i due loghi; da una parte quello dell’US Livorno, dall’altra quello della Lotus-Stamas con tanto di wc tratto (forse) dal catalogo dell’azienda, e la scritta a commento (molto discutibile) “Cosa ricorda il nuovo stemma del Livorno“. Una frase che quasi a suggerire (speriamo) ironicamente la destinazione “igienico-sanitaria” del nuovo stemma se non purtroppo anche altro.

Insomma, se l’obiettivo del nuovo marchio era comunicare modernità, essenzialità e rinnovamento, il risultato – per ora – è un misto di attenzione mediatica, ironia e critica. Il dibattito resta acceso, e la tifoseria amaranto si divide: tra chi chiede un passo indietro e chi invita a guardare avanti senza fossilizzarsi sulla grafica.

