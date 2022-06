Home

Cronaca

Aree pubbliche

Nuovo look per la Fortezza Vecchia: alberi, piazza e canale. C’è il parere favorevole del comitato di gestione

Aree pubbliche

29 Giugno 2022

Nuovo look per la Fortezza Vecchia: alberi, piazza e canale. C’è il parere favorevole del comitato di gestione

Livorno 29 giugno 2022 – Un progetto per la riqualificazione della Fortezza Vecchia

Lo ha presentato la Porto Immobiliare Srl, chiedendo all’AdSP una concessione di oltre 2 mila mq nei pressi del complesso mediceo. Parere favorevole dal Comitato di Gestione

La Fortezza Vecchia, il gioiello di architettura militare simbolo di Livorno, è destinato a diventare, sempre di più, il veicolo attraverso il quale sviluppare un turismo di qualità e attrarre quindi in città un numero maggiore di crocieristi.

E’ con questa convinzione che quest’oggi, con il parere favorevole del comitato di gestione, l’AdSP si accinge a rilasciare alla Porto Immobiliare Srl una concessione di 2.109 mq nei pressi della fortificazione medicea.

Si tratta di 1240 mq di specchi acquei e 778 mq di aree scoperte adibite a rimessaggio e zone di verde

La società di Autorità portuale e Camera di Commercio che ha in mano la proprietà delle aree su cui opera Porto di Livorno 2000, ha chiesto di poterle usare per almeno dieci anni con l’obiettivo di avviare, a proprie spese, un progetto di riqualificazione della Fortezza finalizzato alla valorizzazione del piazzale nord e alla realizzazione di nuove strutture per l’accoglienza turistica.

Nell’ambito della risistemazione dell’area tra il Varco e il Fortilizio è prevista la realizzazione di un info-point, di un punto di ristoro e di connesse attività a supporto.

Il progetto comprende anche la prospettazione della piena acquaticità per un monumento che adesso è per metà attaccato alla terraferma, dal muro accanto a varco Fortezza sino al ponte levatoio in zona Capitaneria.

Si prevede che la prima fase dei lavori possa avere inizio dopo circa sei mesi dal rilascio della concessione e concludersi in altri sei mesi, interessando solo le aree lato fortezza e il prospicente specchio acqueo;

La fase successiva potrebbe avere inizio dopo circa un anno dalla conclusione della prima fase, con una durata di sei mesi, interessando anche le are lato parcheggio e il prospiciente specchio acqueo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin