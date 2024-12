Home

5 Dicembre 2024

Livorno 5 dicembre 2024 Nuovo look super rock per Giada Robin: la cantante annuncia il concerto con i Gem Boy!!!

C’è chi la chiama “Gnockstar” o “la Lady Gaga di Livorno”.. cantante dance pop e celebre icona del cosplay (da cui derivano i suoi abiti eccentrici), Giada Pancaccini in arte Giada Robin, dopo il grande successo al concerto di “Lucca Comics and Games”, decide di dare un nuovo taglio e colore alla sua carriera musicale.

“In questo momento sono in vena di cambiamenti. Sto per affrontare un anno molto intenso ricco di impegni artistici.. tra le registrazioni del mio nuovo album, l’uscita dei nuovi singoli, l’allestimento di un nuovo show dal vivo e tanti concerti a sorpresa per il 2025. Voglio concentrarmi bene sulla produzione in studio ma anche sulla musica dal vivo e mettermi in gioco più che mai.”

Già questo Dicembre si presenta un mese molto impegnativo per la cantante che, appena tornata da un concerto a Catania, nel giro di sole due settimane volerà nuovamente in Sicilia per riportare la sua musica e la sua energia esplosiva anche al Nü Land Doganae per “Etna Day Zero” in data Domenica 15 Dicembre.

Ma le sorprese non finiscono qui perché Giada annuncia anche un live post natalizio al fianco degli amatissimi Gem Boy, che si terrà Venerdì 27 Dicembre sul palco del Legend Club di Milano.

“Questo è solo l’inizio. Ho cominciato questo percorso musicale da circa due anni e in modo del tutto autonomo. Potermi già esibire nei club e nei festival con dei big per me significa moltissimo. Solitamente ci vogliono molti anni prima di poter produrre un disco o salire su un palco. Poi da artista indipendente non è facile farsi strada. L’importante è avere le idee chiare su quello che si vuole fare, continuare con la propria passione e non arrendersi”.

