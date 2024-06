Home

8 Giugno 2024

Livorno 8 maggio 2024 – Nuovo manto stradale in via Magenta, al via i lavori

Partirà la prossima settimana un nuovo intervento a cura dell’ufficio Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno, che questa volta riguarderà il risanamento di tutta la carreggiata di via Magenta, da via Ernesto Rossi fino a piazza della Vittoria.

La superficie stradale, interessata dal traffico pesante dei bus del trasporto pubblico, dei taxi e dei mezzi dei residenti autorizzati, si presenta diffusamente ammalorata e necessita di un intervento di risanamento. Si rileva anche un attraversamento pedonale la cui rampa di collegamento al piano stradale risulta parzialmente “annegata” nell’asfalto della strada.

È prevista la fresatura completa fino a 10 cm, la posa di uno strato di 6 cm di asfalto tipo “binder”, e la realizzazione del tappeto d’usura alto 4 cm in asfalto di tipo “hard” ad alta resistenza.

I lavori saranno eseguiti in modo tale da riportare la rampa dell’attraversamento pedonale ad un livello corretto.

Oltre all’asfaltatura è prevista la pulizia dell’intero sistema di drenaggio delle acque meteoriche, dall’area dei lavori fino alla linea fognaria comunale principale. Le griglie e i chiusini in buono stato manutentivo saranno ripristinati in quota, quelli rotti o non più conformi saranno sostituiti.

I residenti saranno informati dei lavori tramite affissione di volantini.

Per limitare i disagi, i lavori nel tratto di via Magenta che va dall’intersezione con via Ernesto Rossi fino a Corso Amedeo (non compreso) saranno eseguiti in orario diurno. Le modifiche alla viabilità prevedono, da martedì 11 a venerdì 21 giugno in orario 8-17, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico provvisorio, con limite di velocità di 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati. Gli impianti semaforici all’incrocio via Magenta/corso Amedeo saranno disattivati. A questo incrocio i mezzi provenienti da piazza della Vittoria dovranno svoltare obbligatoriamente a destra verso corso Amedeo.

Per le lavorazioni nei tratti di via Magenta più impegnativi dal punto di vista della viabilità, e cioè l’incrocio con corso Amedeo e il tratto che arriva fino a piazza della Vittoria, il progetto prevede tre giorni di lavorazioni in notturna, con divieto di transito (eccetto veicoli dei residenti lettera M barrata, veicoli diretti alle rimesse interne e veicoli al servizio dei disabili non deambulanti). Si lavorerà dalle ore 22 alle 6 del mattino, da lunedì 17 a mercoledì 20 giugno (cioè fino alle ore 6 di mercoledì 20 giugno).

Oltre a via Magenta, di volta in volta i divieti di transito interesseranno anche il tratto di corso Amedeo da via Magenta a via Poggiali e da via Magenta a via del Collegio.

