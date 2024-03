Home

Cronaca

Aree pubbliche

Nuovo marciapiede in via di Montenero, lavori al via

Aree pubbliche

1 Marzo 2024

Nuovo marciapiede in via di Montenero, lavori al via

Nuovo marciapiede per via di Montenero, dall’Apparizione al parcheggio del Camposanto

Livorno, 1 marzo 2024 – Nuovo marciapiede in via di Montenero, lavori al via

Partiranno nel corso della prossima settimana i lavori del Comune di Livorno per la realizzazione del marciapiede lato civici pari (lato sud-ovest) di via di Montenero, dal civico 12 al civico 306 (si tratta quindi del tratto di via di Montenero che dalla Chiesa dell’Apparizione sale fino alla nuova rotatoria allo svincolo della Variante, per poi proseguire fino al parcheggio del cimitero di Montenero, poco prima di piazza delle Carrozze).

L’opera, che rientra nell’appalto della rotatoria di Montenero (“Adeguamento viabilità Lotto I”), va a completare l’intervento appena ultimato sul lato opposto, dove è stato realizzato il marciapiede lungo il lato civici dispari (vedi foto).

In alcuni tratti della via i marciapiedi erano del tutto assenti, in altri tratti l’intervento è di riqualificazione dell’esistente. La pavimentazione è in mattoni, specificamente studiata per garantire anche un minimo di drenaggio. Sono previste le consuete opere idrauliche complementari, quali la sistemazione di chiusini e caditoie.

I lavori dovrebbero concludersi entro la fine di luglio e comporteranno, nei tratti di volta in volta interessati (tratti che avranno una lunghezza massima di una ottantina di metri), il restringimento di carreggiata, il divieto di sosta lungo entrambi i lati, il limite di velocità di 30 km/h e il senso unico alternato regolato da movieri o con impianto semaforico (il primo senso unico dovrebbe entrare in funzione intorno al 7 marzo). Negli orari di inattività del cantiere sarà ripristinata la disciplina originaria della circolazione.

I pedoni saranno fatti transitare sul tratto di marciapiede opposto. Sarà garantito l’accesso alle attività e alle abitazioni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin