21 Aprile 2021

Nuovo Nissan Qashqai: Design elegante e attraente

La terza generazione di Nissan Qashqai è riconoscibile grazie al suo stile inconfondibile

Passo più lungo, nuovi cerchi da 20 pollici e linea di cintura più marcata per un aspetto più muscoloso e imponente

Nuovi interni, con il layout dei comandi più pulito e intuitivo

Progettato presso il Nissan Design Europe, nel centro di Londra

PARIGI, Francia (18 febbraio 2021) – Come per le due generazioni precedenti, il design del Nuovo Nissan Qashqai è frutto dell’European Design Studio di Nissan a Londra, nel Regno Unito.

Pur rimanendo inconfondibilmente Qashqai, la terza generazione del crossover Nissan ha un aspetto moderno e imponente, caratterizzato da linee esterne più affilate e nette, che danno luogo a superfici pulite e volumi muscolosi. I dettagli ritraggono il design caratteristico di Nissan, in particolare nella griglia V-Motion e nel tetto sospeso.

Il nuovo Qashqai ha una linea di cintura più marcata e una presenza più robusta, grazie anche ai nuovi cerchi in lega da 20 pollici, introdotti su questa vettura per la prima volta. Il passo è più lungo di 20mm, per una lunghezza complessiva incrementata di 35mm. Aumentano anche l’altezza (+25mm) e la larghezza (+32mm). Mantiene quindi sostanzialmente le sue dimensioni esterne, una caratteristica che ha contribuito al successo delle precedenti generazioni.

All’interno, il nuovo design ergonomico offre maggiore abitabilità e maggiore spazio.

Sul frontale la griglia Nissan V-Motion è ora più grande, cromata e con una linea secondaria satinata per enfatizzarne la precisione. A questo, si uniscono sottili fari full LED con luci diurne a boomerang. Tutto questo insieme alle prese d’aria sotto i fari e alle linee del cofano contribuiscono a conferire al nuovo Qashqai un senso di forza.

Le luci anteriori del nuovo Qashqai sono state migliorate grazie all’impiego della tecnologia a LED, cosa che ha permesso di ottenere anche un design più sottile e netto. Sulle luci posteriori è montata un’ottica graduata a goccia che crea un effetto di illuminazione 3D. Per la prima volta su un modello Nissan europeo, indicatori di direzione LED per le versioni alto di gamma.

Il profilo del nuovo Qashqai è più dinamico, con una sola linea che disegna il frontale, unisce l’anteriore e il posteriore, collegandosi poi ai passaruota.

I clienti possono personalizzare la vettura grazie a 11 colori per gli esterni, con 5 combinazioni bicolore, per un totale di 16 varianti. L’opzione con tetto nero è disponibile con il pearl white, il nuovo blu, l’arancione/rosso e il ceramic grey, mentre è disponibile anche un’opzione con tetto gun metallic abbinato alla carrozzeria nera.

L’opzione con tetto nero crea un’impressione di continuità e omogeneità con il vetro laterale, le finiture in nero lucido e le linee di giunzione quasi invisibili, aiutando ad abbassare visivamente il centro di gravità della vettura.

Anche se più alto e spazioso, il nuovo Qashqai su strada appare più dinamico e sportivo.

Il tetto panoramico, una caratteristica molto apprezzata sui modelli della generazione precedente, permette alla luce di penetrare nell’abitacolo, amplificando ulteriormente il senso di spazio e il relax degli interni.

Interni confortevoli

Connesso, confortevole e accogliente, l’abitacolo del nuovo Qashqai fissa nuovi standard nel segmento, più premium, elegante, offrendo allo stesso tempo maggiore praticità.

Le moderne tecnologie Nissan Intelligent Mobility sono sempre a portata di mano e garantiscono comfort e qualità ad ogni tocco. I nuovi materiali di qualità, le funzioni smart e i dettagli attentamente studiati contribuiscono ad esaltare un abitacolo moderno e confortevole.

Intelligente al tatto

I nuovi materiali scelti per i sedili rendono gli interni accoglienti ed eleganti. Ci vogliono 25 giorni per lavorare la nappa che avvolge sedute e schienali e oltre 60 minuti per ricamare il nuovo disegno trapuntato a diamante.

Novità assoluta: l’esclusiva funzione massaggiante in tre diverse modalità, disponibile sui sedili anteriori degli allestimenti top di gamma, impostabile direttamente dal sistema di infotainment NissanConnect.

Lo spazio è reso armonioso e rilassante anche dalla nuova illuminazione bianca che si diffonde in tutto l’abitacolo.

Grande attenzione è stata riservata all’ergonomia e all’estetica della leva del cambio e dei vari pulsanti, che al tatto trasmettono senso di ricercatezza e affidabilità.

Designer e ingegneri hanno lavorato insieme per ottenere il massimo equilibrio tra ergonomia e funzionalità della console centrale, dove trova posto il nuovo selettore elettronico della trasmissione automatica.

Sui modelli a trazione integrale, il selettore delle diverse modalità di guida è costituito da un anello cromato opaco e una finitura superiore nero lucido che trasmette una piacevole sensazione tattile.

