Nuovo Ordine Mondiale: le strategie di dominio globale. Le parole di Magdi Allam (Video)

19 Luglio 2023

Nuovo Ordine Mondiale: le strategie di dominio globale. Le parole di Magdi Allam (Video)

Livorno 19 luglio 2023 – Nuovo Ordine Mondiale: le strategie di dominio globale. Le parole di Magdi Allam

A Livorno presso il Dolli Lounge Piazza Grande, 48, Magdi Cristiano Allam ha presentato il suo nuovo libro in prima nazionale dal titolo “Un miracolo per l’Italia” che è ben eloquente per indicare l’interesse e attualità dei temi trattati.

Sulla copertina è scritta la sintesi delle 240 pagine del libro: «Stiamo assistendo e subendo uno scontro planetario dopo la fine del Mondo bipolare. Stati Uniti, Nato e Unione Europea promuovono un Nuovo Ordine Mondiale unipolare; scatenano guerre finanziarie, ideologiche, biologiche, psicologiche e convenzionali, con il rischio dell’apocalisse nucleare. In gioco c’è il futuro dell’Occidente, con il venir meno della supremazia del dollaro, lo strapotere della grande finanza speculativa globalizzata, il Mondo sottomesso a un debito incontenibile e inestinguibile, l’orientamento a trasformare l’umano in transumano e la realtà in virtualità tramite la digitalizzazione, robotizzazione, intelligenza artificiale, biotecnologie, manipolazione genetica.

La civiltà dell’Europa è decaduta perché ha rinnegato sé stessa, è stato un suicidio non un omicidio, come accadde all’Impero Romano d’Occidente nel 476. L’Italia ha perso la sovranità e l’indipendenza.

La popolazione si estingue perché non si fanno figli. La democrazia si è rivelata partitocrazia consociativa. Il potere giudiziario ha preso il sopravvento su quello legislativo e esecutivo.

Lo Stato collassa perché oneroso, corrotto e inefficiente. L’economia reale è saccheggiata dalla finanza speculativa.

La micro dimensione del localismo è fagocitata dalla macro dimensione del globalismo, sia che si tratti di imprese, banche o istituzioni pubbliche.

Le Forze dell’Ordine sono impossibilitate a garantire la sicurezza. Le Forze Armate sono inadeguate a difendere il territorio nazionale.

Solo un miracolo potrà farci rinascere come civiltà, salvarci come popolo, riscattarci come Patria. Noi crediamo e ci impegniamo per il successo del miracolo che trasformi l’Italia nel Paese numero 1 al Mondo per la qualità della vita.»

