Nuovo Ospedale. Al via il percorso partecipativo per la Variante al Regolamento Urbanistico

25 Luglio 2022

Livorno 25 luglio 2022

Il Comune di Livorno ha avviato il percorso partecipativo per la Variante al Regolamento Urbanistico che riguarda il progetto del Nuovo Ospedale.

Il Nuovo Polo Ospedaliero verrà realizzato nell’area che comprende l’ex Pirelli e parte del Parco urbano Pertini (ex Parterre), e prevede la conseguente riconversione a servizi di assistenza socio-sanitaria dei padiglioni dell’attuale ospedale e dell’ex-Pirelli, la riconfigurazione del sistema della mobilità e la completa riqualificazione di tutte le aree verdi e degli spazi pubblici compresi tra via Carducci, viale Alfieri, via Gramsci e via Del Corona, costituendo un’operazione di rigenerazione urbana di grande impatto per Livorno.

Il percorso partecipativo, supportato operativamente dalla società Cantieri Animati, costituirà l’occasione per approfondire e discutere alcune questioni importanti, quali le ricadute del progetto sui quartieri limitrofi, gli impatti sulla viabilità, i parcheggi e la mobilità urbana sostenibile; il nuovo assetto e le nuove funzioni del Parco Pertini, ecc. Il programma degli incontri, tutti i documenti informativi e gli esiti del percorso partecipativo saranno pubblicati nella pagina web del Garante dell’informazione e della partecipazione.

Per precauzione data la situazione Covid, il primo incontro si svolgerà online il giorno venerdì 29 luglio dalle ore 17:00 alle 19:00

Per le iscrizioni: https://rebrand.ly/varianteospedale

I prossimi incontri si terranno nel mese di settembre.

Per informazioni e invio contributi: varianteospedale@gmail.com

Per saperde di più consulta la pagina del Garante

