Nuovo ospedale di Livorno, Giani: “Progetto arricchito grazie al dibattito pubblico”

6 Agosto 2024

Livorno si prepara al nuovo ospedale: un passo importante per la sanità e l’urbanistica della città

Livorno 6 agosto 2024 – Nuovo ospedale di Livorno, Giani: “Progetto arricchito grazie al dibattito pubblico”

La realizzazione del nuovo Ospedale di Livorno rappresenta un passaggio cruciale per il potenziamento della sanità toscana e per la ristrutturazione urbanistica della città. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato l’importanza di questo progetto durante la conferenza stampa di presentazione degli esiti del dibattito pubblico sul nuovo presidio ospedaliero, che si è tenuta al Cisternino di Città a Livorno.

“Quello del nuovo Ospedale di Livorno è un passaggio importante per il potenziamento della sanità toscana.

Personalmente credo molto nel rinnovamento e nel rilancio dell’Ospedale di Livorno.

Ci abbiamo lavorato fin dall’inizio del mio mandato quando abbiamo recuperato un progetto che in realtà indirizzava verso un altro sito”, ha dichiarato Giani.

La scelta dell’area ex Pirelli per la costruzione del nuovo ospedale, in combinazione con la struttura esistente, è vista come una mossa strategica che non solo migliorerà i servizi sanitari, ma contribuirà anche alla ristrutturazione urbanistica di Livorno.

“Un Ospedale che entra nel contesto di quell’asse centrale che è viale Carducci, che dalla Stazione ferroviaria con accanto quel bellissimo immobile da recuperare che sono le ex Terme del Corallo penetra nel centro della città fino al porto mediceo; rappresenta un qualcosa di molto funzionale ed armonico, tanto più se inserito nel contesto del parco Pertini. Tutto ciò offre una rinnovata visione urbanistica della città di Livorno”, ha aggiunto Giani.

Il dibattito pubblico, che si è sviluppato positivamente, ha anche arricchito il progetto dell’architetto Fabrizio Rossiprodi, dimostrando come la partecipazione della comunità possa influenzare positivamente i grandi progetti urbani. “La chiusura di questo dibattito pubblico rappresenta; un’altra tessera del mosaico che porta all’elaborazione del progetto stesso e all’inizio della realizzazione dell’opera”. – ha concluso il presidente della Regione.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti; la direttrice generale dell’azienda Usl Toscana Nordovest, Letizia Casani, e la responsabile del dibattito pubblico, Agnese Maria Bertello. L’evento è stato indetto dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, ai sensi della legge regionale sulla partecipazione in Toscana.

Questo progetto non solo rappresenta un miglioramento significativo per la sanità locale, ma; è anche una grande opportunità per rivitalizzare un’area strategica della città, integrando sanità e urbanistica in un piano armonico e funzionale.

Livorno si prepara così ad accogliere una struttura che promette di diventare un punto di riferimento per la salute e il benessere dei suoi cittadini, oltre che un simbolo di progresso e innovazione urbana.

