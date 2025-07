Home

Nuovo ospedale di Livorno, Landi: "indegno balletto di date, nessuna certezza e il timore che ancora una volta non se ne faccia di nulla"

19 Luglio 2025

Nuovo ospedale di Livorno, Landi: “indegno balletto di date, nessuna certezza e il timore che ancora una volta non se ne faccia di nulla”

Livorno 19 luglio 2025 Nuovo ospedale di Livorno, Landi: "indegno balletto di date, nessuna certezza e il timore che ancora una volta non se ne faccia di nulla"

“Un indegno balletto di date, un indecoroso susseguirsi di annunci smentiti dai fatti. E intanto l’ospedale Cisanello di Pisa cresce e migliora e quello di Livorno invecchia e peggiora. Occorrerà aspettare come minimo altri sei anni per vedere la nuova struttura. Se mai la vedremo”.

Così il consigliere regionale Marco Landi commentando l’affidamento dell’incarico per l’affidamento del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno.

“Premettendo che l’esigenza di una struttura adeguata a una città come Livorno è sentita da almeno venti anni e che di un nuovo ospedale si parla almeno da 15 anni, giova fare un po’ di cronologia degli annunci e delle promesse.

Cronologia che per pudore non è stata inserita nell’ultima:

25 agosto 2023, Regione Toscana e Asl Nord Ovest annunciano in pompa magna l’esito del concorso di progettazione. Nella nota stampa ufficiale si legge che il ‘nuovo ospedale livornese, salvo imprevisti, potrebbe essere inaugurato entro la fine del 2028’;

Imprevisti che si sono evidentemente verificati, se è vero che nell’autunno 2024 svaniscono i circa 200 milioni di euro di finanziamenti regionali e la Regione decide di utilizzare i fondi per gli investimenti immobiliari di INAIL: quasi 315 milioni di euro che la Regione – cioè i cittadini – dovranno restituire in comode rate mensili da circa 12 milioni di euro per una quarantina d’anni, per poi avere il diritto di riscatto. Su una struttura con quasi mezzo secolo di vita;

Intanto era già cominciato il balletto delle date: risale all’aprile 2024 il ‘ Cronoprogramma previsionale’ che riporta come data inizio lavori con le opere preliminari il 2028 e la realizzazione nel 2031. Previsione confermata anche in sede di firma della permuta di immobili tra la ASL e il Comune di Livorno del 23 dicembre scorso. Tempo pochi giorni e la direttrice della ASL si espone, auspicando l’apertura dei cantieri nel 2026;

Non poteva mancare all’appello il sindaco Salvetti, che il 13 gennaio scorso precisa che alla decisione definitiva manchi solo la sottoscrizione del contratto con INAIL e indica nella fine del 2026 la scadenza per l’affidamento dei lavori e la fine del 2029 quella per la consegna dell’opera.

Una settimana e irrompe il presidente della Giunta regionale Giani che fissa le tappe:

primavera presentazione del progetto definitivo, settembre/ottobre l’esecutivo e nei primi mesi del 2026 la posa della prima pietra. Due mesi dopo, il 7 marzo 2025, lo stesso Giani annuncia: ‘entro l’estate firmeremo il contratto con l’INAIL”, aggiungendo che ‘nell’arco di un mese e mezzo lo studio di progettazione arriverà a chiudere il progetto definitivo… Ci terremo a vedere partire i lavori entro un anno, al massimo nella primavera del 2026. Nel 2031 l’opera potrà essere realizzata’;

Peccato che il mese e mezzo è aumentato a quattro mesi. E non per il progetto definitivo, ma per l’affidamento dell’incarico. Quindi, nei primi mesi del 2026, anziché la posa della prima pietra avremo la conferenza dei servizi che ragionevolmente durerà qualche settimana, poi la trasmissione del progetto a INAIL per la verifica della progettazione, poi la gara per l’appalto, a seguire l’affidamento dei lavori, e infine la realizzazione degli stessi”.

“La verità – conclude Landi – è che siamo davanti a una solenne presa in giro dei cittadini. E a dimostrarlo è anche la reticenza con cui la Giunta ha risposto alle mie interrogazioni. La prima volta non presentandosi in aula, la seconda volta con l’imbarazzato assessore alla Sanità che ha demandato la risposta al presidente Giani, che peraltro non ha fornito né tempi né cifre esatte. Infine le poche e vaghe righe con cui sono state liquidate le mie domande. ‘Il cronoprogramma procede’, rivendica la ASL. Peccato che nessuno lo conosca. E c’è da capirli, alla vigilia delle elezioni regionali. Il timore è che tra cinque anni, così come oggi e come cinque e dieci anni fa, il nuovo ospedale di Livorno sarà tema di campagna elettorale. Con buona pace delle legittime esigenze dei cittadini livornesi”, conclude Landi.

