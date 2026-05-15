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Cronaca

Nuovo ospedale di Livorno, presentato il progetto. Giani: “Opera importantissima”

Cronaca

15 Maggio 2026

Nuovo ospedale di Livorno, presentato il progetto. Giani: “Opera importantissima”

Livorno 15 maggio 2026 Nuovo ospedale di Livorno, presentato il progetto. Giani: “Opera importantissima”

Nuovo ospedale di Livorno, Giani: “Un’opera importantissima per il futuro della sanità toscana”

Passo decisivo per il nuovo ospedale di Livorno. Nella Sala delle Cerimonie del Comune è stato presentato il progetto definitivo della nuova struttura sanitaria cittadina, destinata a diventare uno dei principali poli ospedalieri della costa toscana. A sottolineare la portata dell’intervento è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

«La giornata odierna, con la presentazione del progetto definitivo del nuovo ospedale di Livorno, segna un passaggio decisivo per il futuro della sanità della costa livornese e dell’intero sistema sanitario toscano», ha dichiarato Giani, spiegando come la Regione, insieme a INAIL, abbia definito gli atti necessari per autorizzare e finanziare l’opera.

Secondo il governatore toscano, oggi esiste «una copertura economica certa e un percorso ormai chiaramente tracciato verso la realizzazione di un’opera che la città di Livorno attende da troppi anni».

Giani ha definito il nuovo presidio sanitario «un’opera importantissima», sottolineando che la struttura sarà adeguata ai nuovi standard sanitari e inserita in una strategia regionale già sperimentata in altre realtà toscane. «La Regione ha scelto di investire su un modello già sperimentato con successo in altre realtà toscane, confermando una visione strategica che punta a rafforzare la sanità pubblica attraverso strutture moderne, sostenibili ed integrate con il territorio».

Il presidente ha evidenziato anche il ruolo centrale che Livorno ricoprirà nella rete sanitaria regionale: «Livorno avrà così un ospedale all’altezza del ruolo che già oggi ricopre come hub della rete ospedaliera, sede di specialità ad alta complessità e punto di riferimento per l’area vasta».

Tra gli aspetti centrali del progetto anche la rigenerazione urbana e il mantenimento dell’ospedale nel cuore della città, con il potenziamento dei servizi territoriali e sociosanitari. Giani ha poi posto l’accento sulla resilienza della futura struttura, progettata tenendo conto dell’esperienza della pandemia, con «spazi flessibili, percorsi separati e soluzioni capaci di affrontare eventuali future emergenze sanitarie».

«Al centro resta però la persona – ha concluso –. L’obiettivo è realizzare un ospedale tecnologicamente avanzato ma anche più umano, accogliente e funzionale».