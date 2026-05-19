Nuovo ospedale di Livorno, Tenerini (FI): “Solo annunci e rendering, mancano ancora certezze”
Livorno 19 maggio 2026 Nuovo ospedale di Livorno, Tenerini (FI): “Solo annunci e rendering, mancano ancora certezze”
Il progetto del nuovo ospedale di Livorno torna al centro delle critiche politiche. L’onorevole Chiara Tenerini esprime forti perplessità sullo stato dell’iter e sui tempi di realizzazione dell’opera.
Secondo Tenerini, la presentazione del progetto non rappresenterebbe un avanzamento concreto. «A Livorno ancora una volta si parla di sanità tra presentazioni e slide che poco ci dicono», afferma, sottolineando come il percorso sarebbe ancora lontano dalla fase operativa.
La deputata richiama inoltre la complessità dell’iter burocratico e la mancanza di certezze sui passaggi fondamentali. «Abbiamo un progetto definitivo che però deve passare dalla conferenza dei servizi e diventare progetto esecutivo, altrimenti non serve a niente», osserva.
Un nodo centrale riguarda anche la modalità di finanziamento e realizzazione dell’opera. «Ancora non si sa se si utilizzerà l’appalto integrato oppure se il progetto verrà consegnato all’INAIL», aggiunge Tenerini, evidenziando come permangano diverse opzioni aperte.
Critiche anche sulla gestione istituzionale del percorso e sui tempi previsti. «Da oggi all’affidamento passano ancora tanti mesi, se non più di un anno», afferma, chiedendo maggiore concretezza.
Infine, la deputata conclude con un giudizio politico molto netto: «I livornesi non si meritano di essere presi in giro con grandi proclami e pochi fatti. Oggi non c’è niente di più concreto rispetto a quanto già annunciato mesi fa».