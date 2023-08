Home

26 Agosto 2023

Livorno 26 agosto 2023 – Nuovo ospedale di Livorno, vince il progetto RossiProdi, il commento di Giani

“Oggi a Livorno si concretizza l’investimento più rilevante e più significativo della legislatura per quanto riguarda la sanità.

L’affidamento allo studio RossiProdi di Firenze del progetto per il nuovo ospedale della città è un’ottima notizia, in particolar modo per le caratteristiche architettoniche che avrà la nuova costruzione.

Disporremo di un gruppo di lavoro molto qualificato guidato dal professor Rossi Prodi, docente universitario molto noto e da sempre uno dei massimi esperti dell’architettura sociale a livello nazionale”. Ha commentato così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, l’individuazione del vincitore del concorso di progettazione, lo studio RossiProdi di Firenze (Politecnica Ingegneria ed architettura, Prodim, Land Italia, Arch. Massimo Moglia, Geol. Giorgio Della Croce).

“Lo studio RossiProdi – ha continuato il presidente – ha costruito ospedali, insediamenti sociali, educativi e di istruzione in Toscana e in tutta Italia.

Si tratta di un nome molto autorevole che in questo caso ha progettato un insediamento capace di immaginare una nuova urbanistica a Livorno.

In particolare valorizzando l’asse che comprende anche le Terme del corallo, presto restituite alla città, il Cisternone, e l’area, adesso degradata, dell’ex fabbrica Pirelli”.

“Con questa operazione – rispondente in pieno al dettato costituzionale dell’articolo 32 che recita ‘la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’ – Livorno torna protagonista come una delle grandi città del nostro Paese sul piano dell’architettura, dell’urbanistica, e delle infrastrutture utili al buon funzionamento della comunità che la vive”, ha concluso Giani.

