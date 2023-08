Home

Aree pubbliche

27 Agosto 2023

Livorno 27 agosto 2023 – Nuovo ospedale e prossime elezioni comunali, Prospettiva Livorno: “L’amministrazione fermi il progetto e faccia legittimare il voto ai livornesi”

L’intervento di Prospettiva Livorno dopo la presentazione del progetto alla stampa

“Il progetto della costruzione del nuovo ospedale all’interno del parco Pertini (per noi scriteriato perché le alternative che

tutelano la salute, l’ambiente e le risorse pubbliche sono tecnicamente percorribili) è senza ombra di dubbio la questioni

principale dell’azione politica di questa amministrazione comunale.

Senza stare a ricordare tutti i noti passaggi che hanno impedito un democratico dibattito cittadino sulla questione

(ricordiamo in primis la richiesta di referendum cittadino sulla questione bocciato del collegio di garanzia comunale), è

arrivato il momento che questa amministrazione e il Sindaco, visto che effettivamente su alcune cose ci mette la faccia, che la metta anche su cose molto importanti nei confronti dei livornesi.

L’occasione per farlo sono senza ombra di dubbio le prossime elezioni amministrative di giugno 2024.

Visto che il progetto, che ne dica il Sindaco, non è comunque nella sua fase esecutiva ed è ancora fortunatamente

“stoppabile” e vista soprattutto l’enorme importanza dell’argomento che non solo stravolgerà la configurazione di parti

molto importanti e storiche della città, ma soprattutto l’assistenza sanitaria dei livornesi, un confronto con l’elettorato è

comunque doveroso per una amministrazione che si professa democratica trasparente e che ha nei suoi intenti l’agire per il bene di Livorno.

Se i livornesi confermeranno la fiducia all’attuale amministrazione attraverso il prossimo voto amministrativo, vorrà dire che la scelta del nuovo ospedale è apprezzata dalla città, viceversa sarà bene che il progetto venga rivisto nella sua totalità.

Confidiamo nella lealtà di questa amministrazione nei confronti di Livorno”

