Home

Cronaca

Aree pubbliche

Nuovo ospedale e referendum: “l’asso nella manica” di Giani , implementare Cisanello e “livornese costretto alla trasferta” (Video)

Aree pubbliche

11 Luglio 2022

Nuovo ospedale e referendum: “l’asso nella manica” di Giani , implementare Cisanello e “livornese costretto alla trasferta” (Video)

Livorno 11 luglio 2022 – Nuovo ospedale e referendum: “l’asso nella manica” di Giani , implementare Cisanello e “livornese costretto alla trasferta”

Le parole di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana pronunciate sul palco della Festa dell’Unità alla presenza del sindaco Luca Salvetti

“Noi possiamo dire che l’ospedale lo vogliamo fare, ci potrà essere una richiesta di aggiornamento dei progetti, più che volentieri ma troverei incomprensibile il dire no

Capisco che oggi ci si dice no per qualsiasi opera pubblica

Qualsiasi cosa di interesse generale richiesto da tutti, trova sia l’amministrazione comunale e la Regione che dice; bene si fa, ci sono i soldi c’è il progetto… Spunta subito il comitato

Spesso i comitati sfruttano… per farsi pubblicità, per rendersi visibili. I cittadini ormai si rendono conto che i comitati spesso non sono portatori di interessi generali ma sono portatori di interessi particolari di chi persegue la politica del lì no.

Si rende conto che è una cosa importante da fare ma si va a fare da un’altra parte.

Però onestamente, in questo caso, noi siamo riusciti a definire un progetto di massima che vogliamo sviluppare in modo definitivo perchè:

l’ospedale nuovo è necessario, ce lo ha insegnato il covid. Contemporaneamente pensate alle infrastrutture diagnostiche, con i nuovi strumenti si riesce a far fronte alle esigenze di cura e di diagnostica.

Io… il fatto che venisse una protesta per dire no all’ospedale che abbiamo programmato, finanziato… lo troverei incredibile.

Poi dal punto di vista degli equilibri della sanità regionale riusciremo a farvi fronte implementando l’ospedale in costruzione a Cisanello (Pisa).

Sinceramente troverei incredibile che da Livorno si dicesse ho bisogno di questi servizi ma me li trovo a Cisanello, non riconoscerei più il livornese”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin