16 Ottobre 2023

Nuovo Ospedale “la cabina di regia” incontra gli operatori di Radiologia e Medicina Nucleare

LIVORNO, 16 ottobre 2023 – Nuovo Ospedale “la cabina di regia” incontra gli operatori di Radiologia e Medicina Nucleare

Proseguono gli incontri di condivisione e presentazione del Nuovo Ospedale di Livorno organizzati dalla “Cabina di Regia”, il team di supporto al processo di progettazione e partecipazione. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 ottobre, l’architetto Massimo Moglia, progettista dello studio Rossiprodi di Firenze risultato vincitore del concorso di progettazione, ha incontrato medici, infermieri e tecnici in servizio nelle aree della Radiologia e della Medicina Nucleare.

“I professionisti in servizio nell’attuale ospedale – ha spiegato la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – svolgeranno un ruolo determinante nella definizione delle caratteristiche della futura struttura. In base alle loro esperienza professionale sarà dato corpo al progetto individuato come vincitore.

Così il percorso di condivisione messo in atto non servirà solamente ad aggiornare sull’avanzamento del percorso, ma renderà tutti protagonisti. Sarà un percorso basata sulla trasparenza che permetterà a ciascuna professionalità di dare il proprio contributo in termini di competenza ed esperienza.

Da parte nostra c’è una forte determinazione a rispettare le tappe previste dal cronoprogramma e soprattutto a portare a compimento un cammino che doterà la città di Livorno di un ospedale all’avanguardia e corrispondente alle legittime aspettative dei suoi cittadini. Nel frattempo lavoreremo per mantenere la piena funzionalità della vecchia struttura e vogliamo che questo percorso di transizione possa essere preparatorio al futuro insediamento. Confidiamo nella massima disponibilità di tutti per raggiungere un risultato che potrà qualificare l’offerta sanitaria a vantaggio della popolazione e nel contempo garantire un ambiente di lavoro più adeguato ai nostri operatori”.

Nel corso dei due incontri, richiesti chiarimenti e dati suggerimenti per migliorare quanto indicato nel progetto. Particolarmente apprezzate le indicazioni relativa alla assoluta separazione dei percorsi di diagnostica e sulla collocazione e distribuzione dei macchinari cosiddetti “pesanti” come Tac e Risonanza Magnetiche che permetteranno di ridurre tempi di spostamento e di attesa.

Nei prossimi giorni, come hanno confermato il direttore del presidio ospedaliero di Livorno Luca Carneglia e il Responsabile Unico del procedimento (Rup), Riccardo Casula, continueranno gli incontri con i gruppi di professionisti suddivisi nei vari percorsi (oncologico, materno infantile, infettivo ecc) in modo da poter affrontare con loro le singole specificità di ciascun settore.

