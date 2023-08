Home

Nuovo ospedale, Lega: “contrari alla costruzione in un parco, l’OMS evidenzia la necessità di costruirli in periferia”

29 Agosto 2023

“Con riferimento alle roboanti comunicazioni mezzo stampa sul progetto del nuovo ospedale, per altro non formalmente illustrato in nessun contesto istituzionale, questo ci vede come Lega decisamente contrari con particolare riferimento al luogo dove, probabilmente, sorgerà la struttura ospedaliera: dentro un parco pubblico e in pieno centro cittadino.

L’OMS su indicazione di studi del politecnico di Milano ha illustrato le linee guida per la realizzazione dei nuovi ospedali e ovviamente tale studio ha evidenziato la necessità di costruirlo nelle periferie in quanto in grado di servire aree più vaste.

L’attenzione poi si sposta sull’importanza della valorizzazione di alcune aree ed a tal proposito alcune zone periferiche della ns città sarebbero perfette anche e soprattutto a beneficio di pazienti e personale medico e sul benessere dei lavoratori.

Un ospedale inoltre è una grande azienda che genera molto traffico in primis per le urgenze, ma anche per personale, visitatori e fornitori.

Esiste inoltre l’assoluta necessità di dar spazio ad una eventuale possibilità di volo molto più intensa di quella attuale per l’attività di elisoccorso vista anche la valenza a carattere provinciale che dovrebbe avere il nostro nosocomio, ed ovviamente tutto questo non potrà accadere nell’area disgraziatamente scelta da questa amministrazione.

Il nostro attuale ospedale fu progettato nel 1929 e inaugurato nel 1931 che con l’attuale burocrazia parrebbe realizzato a tempo di record, in realtà potendo usufruire del nuovo codice degli appalti voluto dal Ministro Salvini approvato sulle orme della costruzione del nuovo ponte di Genova dopo l’incredibile tragedia del crollo del ponte Morandi, potremo far si che il nuovo ospedale potrà essere realizzato in breve tempo.

E’ fuori discussione che una città come la nostra debba avere un nuovo ospedale; è impensabile che si continui ad avere una struttura di quasi cento anni con tutta una carenza strutturale, ma è anche vero che il progetto deve essere pensato e realizzato per il presente ma anche per il futuro.

I nostri gruppi in consiglio regionale insieme a quello comunale stanno verificando la reale situazione del progetto del duo Giani-Salvetti in quanto non vorremmo che fosse la solita propaganda elettorale in vista delle elezioni del 2024.

I nostri consiglieri regionali e comunali, inoltre verificheranno che il finanziamento stabilito dalla Regione per la costruzione dell’ospedale a Livorno rimanga in essere anche qualora riuscissimo a bloccare la scellerata idea di costruire il nuovo ospedale in città.

Abbiamo nella nostra squadra di prossimo governo cittadino personalità ed esperti di architettura ospedaliera pronti al progetto del nuovo ospedale – ovviamente – fuori dal centro abitato”.

Segreteria Lega Livorno

