9 Settembre 2023

Livorno 9 settembre 2023 – Nuovo Ospedale, Livorno Civica: “qual è il ruolo che la Regione immagina adesso per Livorno nella strategia sanitaria della Toscana?”

Nuovo Ospedale, l’intervento di Francesca Ricci, presidente di Livorno Civica:

“Livorno aspetta da anni un nuovo ospedale e finalmente lo avrà. Un ospedale moderno, concepito per integrare i luoghi della cura nel tessuto sociale e urbano. Il dibattito pubblico è stato finora monopolizzato dalla questione della sua localizzazione, trascurando problemi urgenti di politica sanitaria che meritano maggiore attenzione e che devono essere affrontati adesso, senza ulteriore indugio.

Oltre a garantire a Livorno un presidio adeguato alle sfide della sanità contemporanea, l’ospedale costituirà infatti il centro di un sistema di cura interamente rinnovato. Permetterà infatti la liberazione e la riqualificazione dei padiglioni storici (che continueranno a essere utilizzati e potranno ospitare nuovi servizi alle persone) e si accompagnerà a un programma di interventi che, entro il 2026, doterà la città di cinque nuove Case della Comunità e di un nuovo ospedale di comunità, che sorgerà nei quartieri nord. Questo nuovo assetto dei servizi offre alla città un’occasione storica per ripensare le politiche della salute sul nostro territorio e confidiamo che il percorso partecipativo regionale che si aprirà nei prossimi mesi garantisca a questi temi spazio e tempo adeguati.

Le difficoltà che le persone incontrano nell’accesso ai servizi sanitari sono purtroppo note così come i disagi del personale del comparto, chiamato a operare in uno scenario caratterizzato da scarsità di risorse e strutture obsolete. Da anni in Italia si investe in sanità meno di quanto si dovrebbe e il Governo Meloni non parte intenzionato a invertire questa tendenza. Anzi prevede un ulteriore definanziamento della sanità pubblica, addirittura sotto soglie che gli osservatori internazionali considerano fatali per la tenuta del sistema. La scelta della Regione Toscana e del Comune di dotare Livorno e la costa di una nuova struttura costruita con risorse interamente pubbliche ha quindi un valore politico rilevante e deve essere valorizzata e sostenuta.

Da una parte avremo un nuovo ospedale d’avanguardia, dall’altro un’infrastruttura al servizio dell’integrazione socio-sanitaria e della medicina di prossimità. I soldi ci sono, i progetti anche. Le domande più rilevanti a questo punto sono due e sono strettamente collegate tra loro.

La prima: qual è il ruolo che la Regione immagina adesso per Livorno nella strategia sanitaria della Toscana? La seconda: quali servizi consegneremo al nuovo presidio e alle case della comunità quando saranno operativi? La risposta a queste domande non può essere rimandata, perché non riguarda solo il futuro, ma soprattutto il presente. In questi anni il Comune ha portato avanti insieme alla ASL un attento lavoro di analisi della situazione del territorio, avvalendosi anche di collaborazioni qualificate per dare spessore scientifico a questa ricerca. Il Piano Integrato di Salute, aggiornato ogni anno, costituisce oggi un prezioso strumento di partenza per orientare la riflessione e per individuare sia i bisogni di salute che oggi necessitano di maggiori risposte sia quelli emergenti, che saremo chiamati ad affrontare in futuro e che sono prevalentemente legati al progressivo invecchiamento della popolazione e alla connessa diffusione di quadri di cronicità, anche precoce. La recente pandemia, inoltre, ci ha mostrato come gli scenari possano variare anche in modo repentino e imprevisto. Questo impone al sistema sanitario di sviluppare una flessibilità e una capacità di riorganizzazione di cui finora è stato sprovvisto e che non sono compatibili con l’attuale struttura del presidio, concepita oltre un secolo fa e, per quanto bella sotto il profilo storico e culturale, inadeguata alle esigenze dei moderni sistemi di cura.

