Home

Cronaca

Nuovo ospedale Livorno: Landi (Lega), dalla Giunta nessuna certezza su costi e tempi di realizzazione

Cronaca

26 Marzo 2025

Nuovo ospedale Livorno: Landi (Lega), dalla Giunta nessuna certezza su costi e tempi di realizzazione

Livorno 26 marzo 2025 Nuovo ospedale Livorno: Landi (Lega), dalla Giunta nessuna certezza su costi e tempi di realizzazione

Il presidente Giani risponde in aula all’interrogazione, “ma abbiamo udito solo parole”

“Prendiamo atto che tutto ciò che abbiamo sentito fino ad oggi sul futuro ospedale di Livorno non è che una chiacchiera. Non è stata sottoscritta la convenzione con Inail, non si conoscono le cifre complessive, né se sarà previsto un canone di locazione aggiuntivo agli interessi, non c’è un cronoprogramma ufficiale, almeno previsionale, per sapere quando i livornesi potranno beneficiare di una struttura di cui si parla da decenni. Solo parole, promesse, impegni scritti sugli scogli labronici”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi, a commento della risposta data dal presidente della Giunta regionale a una sua interrogazione su costi e tempi di realizzazione del nuovo ospedale di Livorno.

“Risposta che attendevo da circa due mesi e che solo dopo ripetute insistenze è stata data oggi in aula. Peccato che quanto detto dal presidente non risponda a nessuna delle mie domande.

E dire che i miei quesiti erano chiari e puntuali: ‘se ad oggi la Regione ha già sottoscritto o ha discusso preliminarmente la Convenzione con INAIL per il finanziamento finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Livorno e, sulla scorta delle informazioni attualmente in possesso quale sarà il costo complessivo dell’opera e la durata della convenzione. Più nel dettaglio: a quanto ammontano gli interessi, il canone di locazione annuo, la quota iniziale. Inoltre, stanti le incongruità sulle date, qual è il cronoprogramma previsionale ufficiale, con particolare riferimento alla data di consegna dell’opera’. Interrogativi che sono rimasti tali”, attacca il consigliere ricordando il percorso dell’interrogazione.

“L’interrogazione risale a inizio febbraio e ha ricevuto una risposta dopo pochi giorni dall’assessorato alla Sanità. Risposta che non conteneva né una cifra né una data. L’ho quindi ripresentata, ricevendo una serie imbarazzante di rinvii, tanto da spingermi a segnalare la situazione al Prefetto di Firenze. Fino alla non risposta di oggi. Anch’essa priva della parola ‘euro’ e di una qualsivoglia data. Una mancanza di rispetto che i livornesi e i toscani non meritano. Oggi stesso ripresenterò una nuova interrogazione, e lo farò fino a quando non avrò nero su bianco cifre e tempi necessari per la realizzazione dell’ospedale di Livorno”, conclude Landi.

Nuovo ospedale Livorno: Landi (Lega), dalla Giunta nessuna certezza su costi e tempi di realizzazione