30 Maggio 2025

Livorno 30 maggio 2025 Nuovo ospedale , Tenerini (FI): "Giani attacca per coprire l'assenza di risposte. Basta promesse elettorali, servono trasparenza e rispetto per Livorno"

Il presidente Giani adotta la più vecchia delle strategie: quando non ha risposte, passa all’attacco. E lo fa con insinuazioni francamente imbarazzanti, lasciando intendere che io possa ostacolare il progetto del nuovo ospedale di Livorno. Niente di più falso. Semmai è vero l’opposto: sono mesi che chiedo chiarezza, concretezza e rispetto per una questione che riguarda la salute dei cittadini, non le bandierine elettorali del PD.

Così la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, in replica alle dichiarazioni del Presidente della Regione Toscana sul progetto del nuovo ospedale.

È bene ricordarlo: da sempre il Partito Democratico cerca di intestarsi la sanità pubblica come se fosse un patrimonio esclusivo di partito. Ma la sanità non è di una parte politica: è un diritto inalienabile che riguarda tutti i cittadini, e l’ospedale di Livorno non è (e non può essere) una passerella elettorale.

Tenerini ricostruisce la vicenda:

Il progetto, all’inizio, prevedeva un finanziamento diretto della Regione di circa 200 milioni di euro, stanziati e messi a bilancio. Poi, misteriosamente, quei fondi sono spariti dai radar. Nessuno – né il presidente Giani, né l’assessore alla Sanità – ha mai chiarito dove siano stati effettivamente allocati quei soldi. Si è semplicemente passati a un’altra opzione, quella della convenzione con l’Inail, senza spiegazioni né trasparenza.

A rendere tutto ancora più paradossale – aggiunge – è quanto accaduto nel 2022, quando nella valutazione tecnica della rete ospedaliera regionale, Livorno è stato classificato ospedale di primo livello, al pari di Pontedera, nonostante ospiti almeno cinque specialistiche di eccellenza riconosciute. Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che su questo progetto non c’è molto da stare sereni.

Su questo abbiamo formalmente depositato un’interrogazione in Consiglio regionale, che saràdiscussa nella prossima seduta. Ci aspettiamo, oltre ai soliti proclami, finalmente un cronoprogramma chiaro e vincolante e, soprattutto, una risposta puntuale su che fine abbiano fatto i 200 milioni inizialmente destinati a Livorno.

E conclude:

Ci dispiace contraddire il presidente Giani, ma a differenza di quanto da lui affermato, non risulta affatto che l’ospedale di Livorno sia la prima priorità della Regione: a noi risulta, infatti, che la prima convenzione che verrà stipulata con l’Inail non riguarderà Livorno, ma Pisa. Da qui nascono tutte le nostre perplessità. E ci mancherebbe pure che, di fronte a tutto questo, non esercitassimo fino in fondo il nostro ruolo di controllo e vigilanza su un’opera pubblica così fondamentale per il futuro della nostra città.

