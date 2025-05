Home

30 Maggio 2025

Livorno 30 maggio 2025 Nuovo ospedale, Terreni (Spi-Cgil): “Ok al progetto ma si stanzino risorse anche per la Casa di comunità di Fiorentina”

Apprendo dalla stampa la sensibilità istituzionale che il presidente della Regione Eugenio Giani ha per il progetto definitivo del nuovo ospedale di Livorno. Sarei ulteriormente appagato – come delegato di comunità dello Spi-Cgil quartieri nord – se Giani stanziasse ulteriori risorse per la Casa di comunità di Fiorentina. Che colpa ne hanno i residenti di questa periferia, prossimi elettori, se la loro realtà sociosanitaria è stata esclusa dai fondi PNNR?

Roberto Terreni (delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord Livorno)