4 Luglio 2022

Nuovo Ospedale, USL: “nessun taglio ai finanziamenti previsti”

LIVORNO, 4 luglio 2022

In merito alle dichiarazione rilasciate dal sindacato Fials sul Nuovo Ospedale di Livorno l‘Azienda USL Toscana nord ovest invita a leggere con maggior attenzione la Delibera Regionale N. 598 del 25/05/2022 che stabilisce di “garantire la copertura complessiva per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero”.

Il documento prende atto del fatto che “la progettazione abbia tempi più lunghi rispetto a quanto precedentemente programmato” e che questo consente di far slittare le risorse destinate alla copertura dell’intervento utilizzandole per interventi in fase più avanzata.

Il cronoprogramma attuale prevede che l’anno 2023 sarà dedicato alla progettazione, una fase che permette il rinvio delle risorse preventivate alle annualità successive. Non si tratta quindi come erroneamente considerato di un taglio ai finanziamenti destinati, ma di un rinvio che permetterà di utilizzare in modo più proficuo e fungibile le risorse pubbliche a disposizione

