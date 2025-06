Home

8 Giugno 2025

Rosignano (Livorno) 8 giugno 2025 Nuovo piano oprativo: anche i cittadini di Rosignano posso partecipare, ecco come fare

Nelle fasi finali del percorso di formazione del nuovo Piano Strutturale, l’Amministrazione ha ritenuto di avviare i lavori per la formazione del nuovo Piano Operativo, lo strumento che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale, secondo la LR 65/2014.

Nei primi mesi dell’anno si è svolto il processo partecipativo “Orizzonte Piano Operativo” che ha costituito, per l’Amministrazione, un momento di dialogo ed ascolto in merito alle problematiche e prospettive future del territorio. Si è trattato di 8 incontri rivolti alla cittadinanza delle varie frazioni, agli ordini professionali facenti parte del tavolo tecnico e agli operatori economici del settore agricoltura, turismo, industria, artigianato per spiegare le finalità del Piano Operativo e raccogliere i suggerimenti al riguardo.

Per definire nel dettaglio gli obiettivi del nuovo Piano Operativo, l’Amministrazione intende avvalersi anche delle proposte concrete dei privati cittadini ed in generale di tutti i portatori di interesse presenti su territorio.

A tal fine è stato pubblicato un avviso sul Bollettino Ufficiale di Regione Toscana (BURT) n. 22 del 28/05/2025 per avviare formalmente la raccolta delle manifestazioni di interesse. Si rende quindi noto che per 120 giorni a partire da tale data chiunque può presentare proposte, progetti o apporti collaborativi comunque denominati, per la formazione del nuovo Piano Operativo, compilando il modello disponibile.

Al termine del periodo previsto per la presentazione delle istanze, i contributi pervenuti saranno valutati anche in riferimento alla coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici definiti dal nuovo Piano Strutturale nonché con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, fatta salva la propria autonomia decisionale per l’inserimento delle proposte nel Piano.

L’avviso pubblicato sul BURT comprensivo del modello per l’invio dei contributi è disponibile anche nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente, seguendo il percorso Home » Amministrazione trasparente » Pianificazione e governo del territorio » NUOVO PIANO OPERATIVO» Manifestazioni di interesse preliminari all’avvio, disponibile anche al seguente link: https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/contenuto26029_manifestazioni-di-interesse-preliminari-allavvio_742.html

Le istanze potranno essere trasmesse tramite pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it , consegnate a mano o per posta raccomandata presso l’Ufficio Protocollo, in via del lavoratori 21, 57016 Rosignano Marittimo.

Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’U.O. Pianificazione territoriale e demanio marittimo, ubicata in via don Bosco 8 del capoluogo, aperta al pubblico nei giorni di martedì 9.00-13.00, 15.30-17.30 e venerdì 9.00-13.00.

