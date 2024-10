Home

Nuovo ponte sullo Scolmatore al Calambrone; Gazzetti (Pd): “Passo in avanti della Regione Toscana verso la realizzazione dell’opera”

29 Ottobre 2024

Livorno 29 ottobre 2024

La Regione Toscana procede con decisione verso la realizzazione del nuovo ponte sullo Scolmatore al Calambrone, un’opera strategica per migliorare le infrastrutture locali e le connessioni territoriali. Il Consigliere Regionale del PD, Francesco Gazzetti, ha evidenziato come questo passo sia un esempio dell’attenzione concreta della Regione verso lo sviluppo delle infrastrutture: “Ancora una volta la Regione Toscana dimostra la propria vicinanza ai territori, avanzando con atti concreti e investimenti certi”.

Su proposta dell’Assessore Stefano Baccelli, la Giunta presieduta dal Governatore Eugenio Giani ha approvato un atto che individua la Regione come soggetto attuatore per il “Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali” (Docfap), il quale fungerà da base preliminare per i futuri lavori. Questo passo istituzionale è in linea con il protocollo d’intesa già firmato dalla Regione insieme alle Province di Livorno e Pisa, ai rispettivi Comuni e all’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. L’opera beneficerà inoltre di un investimento regionale di 280 mila euro.

Gazzetti ha inoltre sottolineato come l’attenzione della Regione sia nettamente contrapposta all’atteggiamento del Governo, che ha ridotto i fondi per le connessioni ferroviarie verso il Porto di Livorno di 300 milioni di euro, rallentando progetti essenziali per il tessuto economico e logistico della Toscana. Concludendo, il Consigliere ha ringraziato il Presidente Giani e l’Assessore Baccelli per l’impegno e l’attenzione verso questo progetto che segna un avanzamento decisivo nella realizzazione del ponte sul canale Scolmatore, un’infrastruttura destinata a migliorare mobilità e sicurezza nella regione.

