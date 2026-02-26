Home

Nuovo Ponte sullo Scolmatore, progettazione all'Autorità Portuale: il Governo pronto a finanziare

26 Febbraio 2026

26 Febbraio 2026

Nuovo Ponte sullo Scolmatore, progettazione all'Autorità Portuale: il Governo pronto a finanziare

Livorno 26 febbraio 2026 Nuovo Ponte sullo Scolmatore, progettazione all’Autorità Portuale: il Governo pronto a finanziare

Il nuovo Ponte sullo Scolmatore compie un passo decisivo. La progettazione dell’infrastruttura strategica, strettamente collegata allo sviluppo della Darsena Europa e al potenziamento del sistema portuale della costa toscana, sarà affidata all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e alla struttura commissariale per la Darsena Europa.

È quanto emerso nel corso della riunione che si è svolta in Prefettura a Livorno, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Filippo Boni, dei sindaci di Pisa e Livorno, del presidente dell’Autorità portuale e – in videocollegamento – del Dipartimento competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel corso dell’incontro, il prefetto Giancarlo Dionisi ha ringraziato il presidente Giani «per il contributo finanziario alla fase progettuale», così come i sindaci di Pisa e Livorno «per l’apporto istituzionale e il confronto costruttivo assicurato al tavolo».

La scelta di affidare la progettazione all’Autorità di Sistema Portuale e alla struttura commissariale punta a garantire competenze tecniche e amministrative adeguate, oltre alla rapidità necessaria per un’opera considerata strategica. Una volta definito il quadro economico complessivo, sarà possibile quantificare con precisione le risorse necessarie per la realizzazione del ponte, che saranno a carico del Governo.

Il prefetto Dionisi ha riportato anche il mandato ricevuto dall’esecutivo: «Il Ministro Matteo Salvini e il Vice Ministro Edoardo Rixi, che ringrazio, nel conferirmi l’incarico di coordinare questo tavolo hanno ribadito la piena disponibilità del Governo ad appostare le risorse necessarie. Il Ponte sullo Scolmatore è un’opera strategica per la Darsena Europa, per i traffici internazionali del Porto di Livorno e per l’intero sistema produttivo regionale, compresa l’area pisana e la cantieristica nautica».

L’intervento, si legge ancora nel comunicato, «consentirà di migliorare l’accessibilità al Porto di Livorno, ridurre la congestione nell’area della Darsena Toscana e rafforzare il ruolo dello scalo lungo le direttrici logistiche nazionali ed europee».

Il percorso ora entra nella fase tecnica, con la definizione del progetto e del quadro economico, passaggi fondamentali per trasformare l’impegno politico in un’infrastruttura concreta destinata a incidere in modo significativo sullo sviluppo portuale e logistico dell’intera area.

