18 Aprile 2023

Livorno 18 aprile 2023 – Nuovo reddito di cittadinanza, Tenerini (FI): Contrasto alla povertà, reinserimento nel mercato del lavoro e lotta alle truffe

“La misura del reddito di cittadinanza, ampiamente sbandierata per ottenere consenso politico ed elettorale da una parte della politica, finalmente cambia veste e diventa un sistema di contrasto alla povertà reale, di aiuto per la platea dei soggetti fragili, ma lontana dalle logiche puramente assistenzialistiche che l’hanno caratterizzata”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge:

“ Il reddito di cittadinanza è stato un modo per garantire un sussidio generico a tutti che ha prestato il fianco a raggiri ed abusi per mancanza di controlli sui percettori.

Il sussidio cesserà definitivamente di esistere il 31 dicembre.

Il nuovo reddito di cittadinanza si chiamerà “Garanzia per l’Inclusione” e riguarderà circa 709 mila nuclei familiari per una spesa di poco superiore ai 5,3 miliardi.

Questo strumento sarà affiancato da altri due interventi per le politiche attive al lavoro: la Prestazione di accompagnamento al lavoro e la Garanzia per l’attivazione lavorativa, riconosciuto a diverse categorie di cittadini.

Sarà previsto anche un inasprimento delle sanzioni per dichiarazioni false e truffe, con pene fino a 6 anni di carcere.

Inoltre vi saranno generosi incentivi per chi assumerà a tempo indeterminato i percettori e ai datori di lavoro sarà riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per due anni”.

L’onorevole Chiara Tenerini ha così concluso :

“Il nuovo decreto vuole combattere la povertà non a colpi di “mancette di Stato”, ma aiutando chi ha la volontà di rimettersi in gioco con le proprie forze, fornendo un aiuto in una fase transitoria volta al reinserimento lavorativo. Tutto ciò dando contemporaneamente un mano alle imprese”.

