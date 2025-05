Home

6 Maggio 2025

Livorno 6 maggio 2025 Nuovo successo per i Lions Amaranto Livorno under 18

Lions Amaranto under 18: ‘dammi il cinque’.

Con cinque mete di ottima fattura la formazione livornese, in questa prima domenica del mese di maggio, si è imposta, 19-32, in trasferta, contro il Parma2, nel suo decimo impegno del campionato interregionale 2, il torneo che vede al via le otto migliori squadre del centro Italia non impegnate nell’èlite, e con i cinque punti ottenuti (successo condito dal bonus-attacco), ha consolidato il suo ottimo qurto posto in graduatoria.

Questa la situazione in classifica dopo la quarta di ritorno:

Lyons Piacenza 44 p., Bologna 43, Modena 38, LundaX Lions Amaranto Livorno* 27; Parma2* 21, Pesaro* 19, Fano* e Scandicci 9. *LundaX, Parma2, Pesaro e Fano una partita in meno.

Domenica prossima i ragazzi allenati da Francesco Consani e Omar Tichetti ospiteranno il Bologna. In terra ducale, la rappresentativa amaranto ha potuto contare anche su quei ragazzi classe 2006 – i cosiddetti ‘rientranti’ – normalmente utilizzati in prima squadra, in B.

Questi i labronici a referto, protagonisti al ‘Giuseppe Banchini’ di Parma:

Bianucci, Bani, Contini, Consani, Cozzolini, Davini L., De Chirico, Fabbri, Gabbriellini, Giusti, Giudici, Mariotti, Massagli, Manguso; Munafò, Meini, Pavesi, Palmerini, Pellegrini, Parziale, Santana, Vernoia.

Per gli amaranto due mete di Munafò, una meta a testa per Meini, Gabbriellini e Massagli, un piazzato e una trasformazione per Giudici ed una trasformazione per Pavesi.

Gli amaranto, al cospetto di una diretta concorrente della zona centrale della classifica, hanno messo in mostra importanti doti per la categoria. Di qualità le giocate di tutti i reparti e tutti i settori.

Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 7-19, gli ospiti hanno incassato la seconda meta trasformata degli antagonisti, che hanno rosicchiato il ritardo per il momentaneo 14-19.

Il piazzato di Giudici ha permesso di riportarsi sopra la soglia del break, 14-22. Poi terza meta dei parmensi (19-22) e, nel finale, crescendo rossiniano della LundaX Lions, che dapprima ha realizzato la meta-bonus e poi, con la quinta marcatura pesante, ha fissato il risultato sul 19-32.

Questa squadra labronica ha ancora il serbatoio della benzina piena: dopo aver mancato, nei barrage di inizio stagione, l’accesso al girone èlite e dopo aver centrato la qualificazione nel girone interregionale ‘2’, i labronici sono costantemente migliorati.

